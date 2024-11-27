Не лише через війну. На Заході розповіли, чому російський рубль різко впав

Щоб вести війну треба багато грошей, але це не єдина причина девальвації російської валюти

Російська воєнна машина вже не здатна утримувати економічну стабільність. Курс рубля впав до найнижчого рівня за останні два роки. Це може означати лише одне — системну кризу фінансової системи держави.

Основні причини валютного обвалу криються в кількох площинах, пише Politico. По-перше, світові ціни на нафту — ключовий експортний продукт Росії — впали через слабкий попит у Китаї та Європі. Зі США, Бразилії та Гаяни велика конкуренція на ринку нафти, що додатково тисне на вартість російської сировини.

До того ж новий пакет санкцій США став потужним ударом по російській економіці. Санкції торкнулися Газпромбанку, 50 міжнародних російських банків, понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 фінансових посадовців. Це фактично перекрило останні канали надходження твердої валюти.

Тому Центральний банк Росії вдається до радикальних кроків. Він призупинив купівлю валюти до кінця року та підняв облікову ставку до 21 відсотка. Такі дії мають обмежити пропозицію рублів та частково загальмувати інфляцію.

Офіційна статистика фіксує інфляцію на рівні 8,5 відсотка, однак приватні дослідження показують значно вищі показники. Економічні аналітики одностайні: поточна ситуація є наслідком тривалої військової кампанії та послідовних міжнародних санкцій, які поступово руйнують фінансову систему держави.

Центральний банк Росії змушений вживати термінові заходи для порятунку національної валюти. 27 листопада 2024 року рубль досяг позначки 114,75 за долар США, що є найгіршим показником з березня 2022 року.

Станом на кінець торгів у Москві курс рубля трохи відновився до позначки 113,15, але це не змінює загальної негативної тенденції. За рік російська валюта втратила майже чверть своєї вартості щодо долара.

Раніше "Телеграф" також писав, що банк Росії екстрено намагається врятувати рубль. У цей час Пєсков безглуздо заспокоює росіян.