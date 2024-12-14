Допропагандировались: в ЕС рассматривают первые санкции против РФ за дезинформацию

Кроме России, под санкции подвергнется и Беларусь, где правит союзный россиянам режим

Европейский Союз устал от постоянной российской пропаганды и дезинформации, поэтому планирует ввести санкции против России за дезинформационные операции и гибридные атаки на цивилизованные страны. Под первые санкции могут попасть более 10 физических лиц и три юридических лица.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект пакета санкций, с которым удалось ознакомиться журналистам. Санкции коснутся не только сотрудников и подразделений российской разведки, но и чиновников и, самое главное, служащих российскому режиму медиапредпринимателей.

"Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного в начале этого года, который сосредотачивается на операциях по дезинформации и другой дестабилизационной деятельности, спонсируемой Россией по всему миру", – говорится в материале.

Кроме России, под санкции подпадет и Беларусь: в частности, до 20 человек, обвиняемых в нарушении прав человека и/или в получении материальной выгоды от связей с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Отмечается, что санкции против Минска могут быть одобрены уже 16 декабря накануне саммита руководителей стран ЕС и немного больше, чем за месяц до "выборов" в Беларуси.

Ранее "Телеграф" писал, что российские власти пытаются сдержать курс рубля, который упал до минимума за два года и уже пробил отметку 110 рублей за доллар. ЦБ РФ принимает экстренные меры, а между тем у Путина успокаивают россиян бессмысленными заявлениями. При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что российская экономика уже вышла на опасный рубеж.

Эксперты считают, что, несмотря на то, что Россия имеет успехи на поле боя, она проигрывает экономическую войну приблизительно теми же темпами, которыми Украина теряет территории на востоке. Доходы Кремля от экспорта нефти упали очень низко, возможность взять ссуду извне обрезана, а перегретая военная экономика с дефицитом рабочей силы уже не выдерживает давления. Россия может повторить судьбу кайзеровской Германии, которая одерживала победы на поле боя, но проиграла войну экономически и потеряла все.