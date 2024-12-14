Росія вже хоче кинути в бій військових КНДР. У Буданова назвали напрямок

Частину особового складу військ КНДР вже таємно перекидають до лінії фронту

Найближчим часом у Курській області можливе залучення північнокорейських солдатів до безпосереднього ведення бойових дій. Цими днями вони вже отримали додаткові запаси продовольства.

Про це повідомляє прес-служба ГУР. Солдат із КНДР швидше за все збираються залучити до штурмів на Курщині.

Військові з КНДР вже отримали наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії у Курській області. Вони також отримали додаткові запаси продовольства.

Відомо, що ще 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан повної бойової готовності та наказали чекати на подальші вказівки.

"Частину особового складу військ КНДР вже таємно перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", — йдеться у повідомленні.

Все це може вказувати на те, що військові з КНДР вже найближчим часом будуть залучені до ведення штурмових дій у Курській області.

Нагадаємо, що військовослужбовці армії Корейської Народно-Демократичної Республіки вже беруть участь у війні Росії проти України, але їх використовують не лише у бойових зіткненнях із ЗСУ. Вони борються під виглядом корінного населення Далекого Сходу і мають відповідні підроблені документи. Серед військових Північної Кореї також зафіксовано втрати.

Як повідомляв " Телеграф ", генерал армії Північної Кореї отримав поранення під час атаки ракетами Storm Shadow Курської області 20 листопада. Хоча його ім’я не називається, за даними американських ЗМІ, йдеться про перший підтверджений випадок поранення високопоставленого армійського чину збройних сил КНДР на прикордонній з Україною російській території.