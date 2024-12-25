Гринч испортил Рождество перуанским наркоторговцам: курьезное видео попало в сеть

Перуанская полиция часто использует костюмы

В Лиме, столице Перу, полицейский в костюме Гринча провел арест наркоторговцев. В ходе рейда были арестованы несколько человек.

Об этом сообщила полиция Перу в соцсети X. Отмечается, что операцию проводило подразделение "Зеленый эскадрон", которое известно тем, что часто использует костюмы во время полицейских спецопераций.

На кадрах заметно, как "Гринч" с молотом в руках ломает дверь в дом наркоторговцев, а за ним следует отряд полицейских.

"Я ненавижу Рождество и преступников", — прокомментировал задержание главный герой.

По сообщениям местных СМИ, в доме преступников нашли пакеты с кокаином, инструменты для фасовки и наличку.

Как известно, Гринч является персонажем детской книги "Как Гринч украл Рождество", в которой он переодевался в Санта Клауса и пробирался в дома жителей Ктовиля, чтобы украсть их подарки. В Украине он не очень известным в массовой культуре, однако на Западе Гринч является довольно популярным антигероем.

Полиция Перу неоднократно использовала костюмы, чтобы задержать преступников. Например, на День святого Валентина задержание проводил плюшевый медведь.

А на Хэллоуин на улицы вышли Дэдпул и Росомаха.

Как сообщалось ранее, в Сиднее (Австралия) в одном из торговых центров, где была размещена фигура изо льда, произошел курьез. Один из посетителей решил лизнуть ее и примерз, а охрана так и не смогла ему помочь.