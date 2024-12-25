Від парку ілюмінації до ночі з дельфінами: що пропонує новорічна Одеса (відео)

Безкоштовні розваги та новорічні вечірки за тисячі гривень — Одеса пропонує різноманітні активності взимку

Попри небезпеку частина українців бажає відсвяткувати Новий рік та Різдво з морськими нотками і відвідати перлину українського півдня Одесу. Навіть взимку тут є чим себе зайняти та гарно провести час.

Одеса знаходиться дуже близько до Криму, і в разі пусків ракет вони долітають за кілька хвилин, тож варто потурбуватися про свою безпеку. Також нагадаємо — в Одесі діє комендантська година, тож зустріти новий рік на вулиці просто неба не вийде. Для тих, хто вирішив все ж таки провести старий рік у цьому місті, "Телеграф" підготував кілька варіантів, що подивитись та куди піти.

Завітати до головної ялинки міста

Яке свято без новорічної ялинки? В Одесі її встановлюють на вулиці Дерибасівській. Вже вкотре це штучне дерево висотою 20 м. Навіть в умовах відключення світла ялинка має світитися — живити її гірлянди має генератор.

Прогулятися Пасажем

Одеський Пасаж прикрасився ялинками та кульками до Нового року. Тут можна зробити атмосферні фото та придивитись собі подарунок.

Провести романтичне свято на березі моря

Якщо класичні новорічні розваги не для вас, можна відправитись на один з багатьох одеських пляжів та насолодитися наодинці чи з компанією видами зимового штормового моря. Уважно слідкуйте за прогнозом погоди та не забути взяти з собою гарячий напій й бенгальські вогні.

Покататися на ковзанах у Лунапарку

Спробувати свої сили на кризі можна на ковзанці, що на Успенській, 2. Ковзанка працює з 10:30 до 22:30 навіть при відключеннях світла. Вартість катання — 200 грн за 45 хв, вартість ковзанів — 150 грн (вимагається застава 500 грн/документ/телефон).

Подивитись на святкову ілюмінацію

В паку Марка Твена (колишній парк Горького) можна побачити безкоштовну святкову ілюмінацію. Її встановив заклад "ВДВ". Адреса локації — вул. Космонавтів, 17а (з боку вул. Варненська).

Зустріти новий рік з дельфінами

У NEMO Hotel Resort пропонують новорічне святкування за 12 тисяч грн (ред — ціна за дорослого). Гостям пропонують шоу-програму з діджеєм та українською співачкою "СолоХа", конкурси, новорічне меню та спеціальне нічне шоу з дельфінами. Світанок Нового року пропонують зустріти в підігрітому басейні просто неба.

Скільки обійдеться Новий рік у Одесі

Одеса пропонує відпочинок на різний гаманець. Менше ніж за 200 грн можна зняти ліжкомісце в загальному номері в різноманітних хостелах, відокремлений номер буде коштувати вже від 500-600 грн. Зазвичай в таких номерах немає зручностей. Деякі ресторани пропонують тематичні вечірки та різдвяні меню. Вартість квитків на такі заходи стартує від 4-5 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна гарно покататися на лижах в Україні та скільки це коштує. Якщо такий відпочинок не до смаку і хочеться чогось казкового — гостей на свята чекає Кам'янець-Подільський.