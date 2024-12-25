Військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко каже, що росіяни посилять обстріл у святковий період

Абсолютно не сумнівався, що на Різдво російські окупанти здійснять черговий акт терору. І, цілком передбачувано, вони так і зробили, завдавши територією України, в ніч на 25 грудня, масований комбінований ракетний удар.

Попередній масований ракетний удар РОВ завдали по території України в ніч проти 13 грудня, коли було запущено 94 ракети (збито 83) різного типу та 193 дрони (як ударних, так і приманок).

Основною метою удару на 13 грудня, знову ж таки, цілком передбачуваною була енергетична система, а основна хвиля ракетних ударів була спрямована на західні області України. При цьому в траєкторії польотів ракет Х-101/555 було закладено обходження Київської області, над якою ймовірність збивання набагато вища.

Тоді, у статті "Росія завдала нового масованого удару по Україні: чого можна очікувати найближчим часом і чи варто побоюватися "Орішника" я зазначав, що наступного масованого удару слід очікувати на Різдво.

По-перше, це було зумовлено півтора-двотижневим періодом підготовки такого удару, а по-друге – фетишем російських окупантів на терористичні удари напередодні чи знаменні дати та святкування. Період з 23 по 26 грудня саме потрапляв як під першу умову, так і під другу. Тому запалюючи різдвяну свічку, було розуміння того, що вночі можливий ракетний удар.

Ракетний удар.

РОВ застосували для удару по Україні комбіновану тактику, в ході якої було використано кілька типів ракет, пуски яких передував нальоту дронів-камікадзе, завдання яких більше полягало в розосередженні та виснаженні засобів ППО, що мало підвищити ефективність ракетної компоненти.

У ході удару в ніч на 25 грудня було застосовано:

KN-23 — 2 балістичні ракети;

5В55/48Н6ДМ (С-300/С-400) — 10 од.;

3М14 КРМБ "Калібр" — 12;

Х-101/555/55СМ — 50;

Х-59/69 — 4 од.;

Shahed -136/Гербера/Пародія -106 од.;

Збито силами ППО було:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, 3М14 "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударних та приманок Shahed -136/Гербера/Пародія, а 52 були локаційно втрачені.

Епіцентрами ударів РОВ стали Харків, Дніпро, а також центральні області України та Івано-Франківська область. Більшість результативних ударів РОВ припали по містах і областях, в яких немає можливості перехоплювати ракети складної траєкторії польоту. Насамперед йдеться про Харків.

Удари було спрямовано об’єкти енергосистеми – ТЕЦ, котельні, підстанції тощо. Тобто, окупанти не змінили свого основного завдання – терору цивільного населення через позбавлення їх світла та тепла. Особливо з урахуванням різдвяних і новорічних святкувань.

Що тут скажеш… Морально знівечена подоба росіян для багатьох розкрилася вже давно, всіма своїми смердючими та відштовхуючими рисами, можливо, черговий акт терору проти простих українців цієї ночі, все ж таки змінить світогляд і погляди тих, хто марить миром з окупантами.

Наступний удар, менш масований, ніж нинішній, але аналогічно численною комбінованою компонентою, може бути здійснений окупантами напередодні безпосередньо на Новий рік. Необхідний для цього ресурс у них є, а терміни цілком дозволяють підготувати черговий акт терору протягом тижня. Хоча у цьому проміжку не виключено застосування обмежених БК у рамках дорозвідувальної діяльності РОВ.

Джерело: пост Коваленка в Telegram