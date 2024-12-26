Пассажирский самолет, рухнувший в Казахстане, могла поразить система ПВО России "Панцирь-С1"

Погибло 38 человек

Отверстия на фюзеляже потерпевшего крушение в Казахстане самолета Embraer 190AR похожи на последствия удара ракетой "Панцирь-С1" (система ПВО РФ). В России главной версией причины аварии называют столкновение самолета со стаей птиц.

Однако OSINT-аналитики склоняются к мысли, что самолет мог быть поражен ракетой ПВО. Их мнения публикует Telegram-канал "Агентство. Новости".

OSINT-аналитик Оливер Александер обратил внимание, что на обломках самолета видны входные отверстия с одной стороны вертикального стабилизатора и выходные с другой. Такие повреждения не могли появиться от столкновения воздушного судна с птицами, либо уже во время падения.

"Если бы повреждение было вызвано ударом птицы или обломками во время крушения, я бы ожидал гораздо больше вмятин на фюзеляже вокруг отверстий. Похоже, что каждый отдельный осколок, попавший в самолет, имел достаточно кинетической энергии, чтобы пробить обшивку, а не просто оставить вмятину", — объяснил он.

Версию с птицами исключил и казахстанский авиа эксперт Серик Мухтыбаев, так как в случае отказа одного двигателя после попадания птицы самолет мог бы продолжать лететь на втором, а попадание птиц сразу в оба двигателя крайне редкое явление. Кроме того, на той высоте, на которой двигался самолет, встреча с птицами возможна только во время их массовой миграции, а для нее сейчас не сезон.

Также специалисты подвергают сомнению версию Минздрава Казахстана, что на борту разбившегося самолета якобы "взорвался баллон" (эту информацию активно использует российская пропаганда для объяснения причин катастрофы). Военный эксперт Ян Матвеев уверен, что это не так, потому что эта версия не объясняет причин появления хаотичных повреждений на корпусе самолета — от хвостовой части до обтекателя петли закрылка. Такой разброс поражающих элементов возможен при попадании в самолет ракеты комплекса "Панцирь-С1", отметил он.

Матвеев добавил, что часть отверстий на корпусе имеют цилиндрическую форму, что соответствует форме поражающих элементов ракеты комплекса "Панцирь-С1". Он добавил, что если самолет находился на достаточно большой высоте, мощности этой ракеты могло не хватить, чтобы сразу вывести самолет из строя.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что вычислил место, где был поражен лайнер "Баку-Грозный". Это произошло над Наурским районом Чечни, где располагается несколько воинских частей, в том числе со средствами ПВО.

На основании данных, что есть в распоряжении канала, там сделали вывод, что удар, который пилот принял за столкновение с птицами, произошел примерно в 18 километрах к северу, северо-западу от аэропорта в Грозном, над Наурским районом на высоте 2,4 тысячи метров. По информации из открытых источников, в данной местности расположены сразу несколько воинских частей, в том числе и со средствами ПВО. После недавних атак БПЛА, в Чечне были размещены и несколько "Панцирей".

Перед падением в Актау самолет пытался сесть в Грозном, где в это время была атака дронов. Племянник Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров написал в соцсетях, что все цели были сбиты.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 38 человек. 29 людей выжили, 15 из них — граждане Азербайджана, девять россиян, два гражданина Кыргызстана, гражданство еще троих человек уточняется.

Для справки: "Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Как сообщал "Телеграф", советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что падение пассажирского самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines – это трагедия. Российская противовоздушная оборона в очередной раз сбила иностранный гражданский пассажирский самолет.