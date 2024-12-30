Снова ядерный шантаж: Лавров заявил, что Россия готова начать развертывание запрещенного оружия

Ракеты средней и малой дальности, несущие ядерные боеголовки, были запрещены договором от 1987 года

Российский режим продолжает ядерный шантаж цивилизованного мира. Кремль хочет окончательно отменить мораторий на развертывание ядерных ракет средней и малой дальности, ранее запрещенных согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Традиционно в Кремле перекладывают ответственность за свои действия на США – мол, американская армия разворачивает такие ракеты в разных регионах мира.

Об этом сообщило издание "Голос Америки" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров, заявляя о намерении РФ развернуть запрещенное оружие, посетовал, что это, мол, произойдет из-за того, что "нет никаких условий" для стратегического диалога с Вашингтоном.

Отмечается, что таким образом Лавров признал, что действия РФ – очередная попытка ядерного шантажа. А глава России Владимир Путин, который, как сообщается, выступил с этой инициативой, заявил, что Россия готова не размещать эти типы ракет в своем эксклаве в Европе: речь идет о Калининградской области России, бывшей Восточной Пруссии, аннексированной СССР у Германии в 1945 году.

ДРСМД: что это такое

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) был подписан в 1987 году лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он предполагал ликвидацию ядерных ракет дальностью от 500 до 5500 км. Стороны обязались ликвидировать запасы ядерных баллистических и крылатых ракет малой (500-1000 км) и средней (1000-5500 км) дальности, а также не развертывать и не производить такие ракеты в будущем.

Договор был полностью исполнен в июне 1991 года. Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов (РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14 и другие типы), США — 846 ракетных комплексов ("Першинг-1" и "Першинг-2", "Томагавки" наземного базирования и другие).

В октябре 2018 года администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа объявила о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке из-за многочисленных нарушений со стороны России, в частности разработки и постановки на вооружение ракет "Искандер", подпадающих под ограничения, указанные в договоре, а также из-за ядерного арсенал Китая, который не подписывал договор. 1 февраля 2019 США приостановили участие в договоре, 2 февраля 2019 это сделала Россия, договор окончательно прекратил действие 2 августа 2019 года.

9М729 "Искандер-М"

Впрочем, в США планировали перезаключить соглашение, а Россия со своей стороны заявила о "моратории" на разработке ракет, запрещенных ДРСМД. Однако заключить новый договор у Вашингтона и Москвы не получилось, Пекин не проявил заинтересованности ограничивать собственный ядерный арсенал, а Россия, как оказалось уже во время войны в Украине, действительно активно нарушала ДРСМД, ведя разработки запрещенного оружия – в частности, "Орешник" это баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерный боезаряд.

Напомним, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Она якобы способна долететь до крупнейших городов Европы за считанные минуты.

Впрочем, как оказалось, эта ракета была изготовлена ​​российскими компаниями с использованием современного западного производственного оборудования. Военная машина Кремля остается критически зависимой от иностранных технологий, охватываемых западными санкциями. По мнению экспертов, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год. Число производимых ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.