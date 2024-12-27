Не обійшлося без західних технологій. ЗМІ з'ясували, як виготовляють "Орєшнік"

РФ не може замінити іноземне обладнання

Нова російська балістична ракета "Орєшнік" була виготовлена ​​російськими компаніями з використанням сучасного західного виробничого обладнання. Воєнна машина Кремля залишається критично залежною від іноземних технологій, які охоплюються західними санкціями.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що два провідні російські збройні інженерні інститути, названі українською розвідкою розробниками ракет, рекламували своїх працівників, які знайомі з металообробними системами німецьких і японських компаній.

Вакансії для Московського інституту теплотехніки та концерну "Созвездіє", які були відстежені FT, ілюструють, як воєнна машина Кремля залишається критично залежною від іноземних технологій. Це особливо виражено в області числового програмного керування (ЧПК), технології, життєво важливої ​​для виробництва ракет, яка дозволяє швидко виготовляти деталі з високою точністю.

За даними української розвідки, Московський інститут теплотехніки, який був залучений до розробки "Орєшніка", є провідною установою з розробки російських твердопаливних балістичних ракет. У рекламних оголошеннях, розміщених у 2024 році, МІТТ зазначає, що використовує обладнання японської компанії Fanuc, та німецьких Siemens, Haidenhain, які виготовляють системи керування для високоточних верстатів з ЧПК.

Ті ж три західні компанії згадуються в оголошеннях, розміщених "Созвездієм", який вказав одну зі своїх спеціалізацій як "автоматизовані системи управління та системи зв’язку" військового призначення. Концерн шукає працівників зі "знанням систем ЧПК — Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На відео, опублікованому на початку цього року підприємством "Титан-Баррикади", третьою оборонною компанією, яка бере участь у виробництві "Орєшніка", також зображено робітника, який стоїть перед пристроєм керування з брендом Fanuc.

FT наголошує, що Росія довгий час покладалася на верстати іноземного виробництва, попри спроби створити вітчизняні альтернативи. У той час як Кремль закуповує великі обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, засоби керування ним продовжують надходити із заходу.

"Розробка "Орєшніка" показує, наскільки російський військово-промисловий комплекс все ще залежить від висококласного західного обладнання. Західні уряди повинні наполягати на тому, щоб зупинити потік цих товарів, які, як ми бачили минулого місяця в Дніпрі, безпосередньо сприяють російському нападу", — наголосив виконавчий директор Ради економічної безпеки України Денис Гутик.

Нагадаємо, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Того ж дня Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому виконанні.

На думку експертів, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік. Число вироблених ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.