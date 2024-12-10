Росія може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік, - ЗМІ

Цей клас ракет є першим у своєму роді, розробленим у Росії з 1980-х років

Росія здатна виробляти по 25 балістичних ракет "Орєшнік" щомісяця. Таким чином в рік країна-терорист може виробляти 300 таких ракет, однією з яких вона вдарила по місту Дніпро.

Про це повідомляє видання Military Watch Magazin, посилаючись на джерела в українській розвідці. Проте це видання має сумнівну репутацію.

"За оцінками, Росія здатна виробляти до 25 ракет "Орешнік" щомісяця, що дорівнює виробництву 300 ракет на рік. Цей клас ракет є першим у своєму роді, розробленим у Росії з 1980-х років, і поєднує в собі орієнтовну дальність дії 4000 км зі здатністю нести кілька боєголовок незалежного перенацілювання", — йдеться у статті.

Варто зазначити, що, як писав раніше аналітик VoxCheck Віктор Шолудько, журнал Military Watch Magazin видає себе за поважне військове видання, а насправді часто дублює повідомлення міноборони РФ чи російських державних медіа. Ресурс, який агрегує оцінки незалежних фактчекерів мережі IFCN, та оцінює упередженість і фактологічність ЗМІ, публікації Military Watch Magazine оцінює як упереджені та сумнівні.

Наприклад, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що станом на зараз Росія здатна виробляти до 25 ракет типу "Орешнік" на рік, а не на місяць. Росії для того, щоб вийти на серійне виробництво "Орєшніка" потрібно пройти ще велику роботу. Однак це може бути не так складно для Росії, оскільки у виробництві цих ракет можуть використовувати наявні блоки від інших ракет.

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Ракета є модифікацією РС-26 і теоретично може бути збита комплексами Patriot і SAMP/T. За даними з відритих джерел, вона обладнана багатоцільовими боєголовками індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення — РГЧ ІН). Це означає, що носій несе кілька боєголовок, кожна з яких може бути націлена на певне місце. Таким чином, одна балістична ракета здатна завдати масштабного удару.

РГЧ ІН були розроблені під час Холодної війни, щоб забезпечити доставку декількох ядерних боєголовок за один запуск. У США подібні характеристики має ракета Minuteman III — міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні американської армії з 70-х років минулого століття.

За словами заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх, "Орєшнік" — варіант російської балістичної ракети РС-26 "Рубеж". РС-26 — це 40-тонна твердопаливна ракета. Залежно від кута запуску, вона здатна пролетіти трохи більш як 5 400 кілометрів. Це ставить РС-26 практично в один ряд із міжконтинентальними ракетами.

"Рубеж" — ракетний комплекс 2010-х років розробки. Це комплекс стратегічного призначення із балістичною ракетою, здатною нести ядерний заряд. За даними відкритих неофіційних джерел, її дальність становить від 2 до 6 тисяч кілометрів.

Як розповідав "Телеграф", російський генерал та воєнний злочинець Валерій Герасимов, який керує генеральним штабом російської армії після удару "Орєшніком" по Дніпру вперше з 2022 року зателефонував голові Об’єднаного комітету начальників штабів армії США, Чарльзу Брауну. Він зробив цікаве зізнання.