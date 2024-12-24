Путін збрехав про свій геймченджер: "Орешнік" виявився не першою свіжості

На деталях ракети виявили справжню дату виготовлення

Заяви лідера РФ Володимира Путіна про те, що ракета "Орєшнік" — нова розробка, виявились брехнею. Адже на деяких деталях виявили дату виготовлення ще 7-річної давності.

Про це пише Defense Express. Зазначається, що на одній з деталей "Орєшкніка", яким вдарили по Дніпру 21 листопада, знайшли серійний номер і дату виробництва — 12 квітня 2017 рок.

"Те, що в цій ракеті використовуються деталь, якій вже понад 7 років, прямо каже, що зібрали саме цей "Орєшнік" приблизно у 2017-2018 роках. І саме з цього часу ракета десь лежала на складі", — пише видання.

Defense Express припускає, що, коли у 2017 році в РФ збиралися розпочати виробництво ракетного комплексу РС-26 "Рубіж", тоді ж і зібрали "Орєшнік". Ба більше розробка цієї ракети почалась ще раніше, адже 2017 рік — це виробництво конкретної деталі.

До того ж знайдена деталь має індекс "ЕФИТ 302811.002". Назва "ЕФИТ" напряму пов'язана із російським ракетно-космічним підприємством НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), що входить до "Роскосмосу".

Наразі ж виготовлення "Орєшніка" Росією ще у 2017 році говорить про те, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США, ще й цією розробкою. І не лише ракетами для "Іскандера".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік.