Його народила інша, поки Лукашенко був у шлюбі: що відомо про позашлюбного сина президента Білорусі

Хто матір хлопця — достеменно не відомо

Диктатор і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко — досить загадкова особистість, коли мова йде про особисте життя. Відомо, що у нього є троє дітей, один із яких позашлюбний. Проте, хто мати Миколи Лукашенка — залишається у таємниці.

Микола привертає увагу громадськості не лише через свій статус, а й через обставини свого народження та часту присутність поруч із батьком на офіційних заходах. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Миколу Лукашешка.

Що відомо про маму Миколи Лукашенка

Відомо, що Коля народився 31 серпня 2004 року. Здогадок про те, хто його мама, є багато. Однак відомо, що це не дружина диктатора. Є версія, що мама Миколи — особиста лікарка Лукашенка і донька міністерки охорони здоров’я Білорусі Людмили Постоялко — Ірина Абельська. У 2007 році Постоялко не стало, а Ірину звільнили з посади лікарки президента, а Лукашенко розповідав про її роботу негативно. Проте, у 2009 році вона знову стала головною лікаркою клініки Управління справами президента.

Дружина Олександра Лукашенко — Галина Желнерович. Вони одружилися у 1975 році. Відомо, що зараз вони не мешкають разом, хоча офіційно не розлучені.

Що відомо про сина Лукашенка

Микола вперше з’явився на публіці у 2008 році. Тоді йому було чотири роки. Це був гарний піар-хід, який Лукашенкові порадив зробити британський піарник Тімоті Белл.

Фото: Getty Images

Також Лукашенко привів сина на республіканський суботник на будмайданчику "Мінськ-Арени". Проте тоді не було відомо, що за хлопчик відвідує з президентом офіційні заходи. Білоруські ЗМІ не писали про народження сина Лукашенка, адже він не був розлучений із дружиною.

Фото: Getty Images

Після першої появи сина Лукашенка на публіці, лідер Білорусі став його брати із собою майже скрізь. Микола був присутнім на зустрічах з Путіним, Обамою, Папою Римським та президентами інших країн.

До школи Микола ніколи не ходив, учителі займалися з ним вдома. Улюбленою іграшкою хлопчика був позолочений пістолет. Зараз йому 20 років і він є найвідомішою дитиною Лукашенка.

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