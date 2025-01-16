Тіло і обличчя сина акторки повністю вкрите татуюваннями

Олена Яковлєва — російська акторка, яка грала у багатьох серіалах і фільмах. Однак вона підтримує диктатора Путіна та криваву війну Росії проти України. Жінка має єдиного сина Дениса, який відрізняється специфічними вподобаннями. Раніше ми розповідали, що відомо про сина Наталії Селезньової, яка зіграла Ліду в "Операції И".

"Телеграф" розкаже, що відомо про сина Олени Яковлєвої — Дениса Шальних.

Що відомо про Дениса Шальних

Денис Шальних народився у 1992 році в Москві. Дебютував кіно у 11 років, зігравши у стрічці "Якщо завтра в похід" разом з мамою, Оленою Яковлєвою. Згодом Шальних поїхав навчатися в оксфордську школу в Лондоні.

Денис Шальних у фільмі "Якщо завтра в похід"

Денис Шальних з батьками - татом Валерієм і мамою Оленою

Повернувшись у Росію, хлопець вступив в Інститут телебачення, де навчався на режисера. Утім, на третьому курсі залишив виш, бо зрозумів, що це не його. Так, Шальних почав посилено займатися бодібілдінгом і набивати собі тату. Першим малюнком на тілі стало зображення собаки, оскільки родина мала такого домашнього улюбленця. Згодом це стало його хобі, і тату покрили майже все тіло сина Яковлєвої.

Денис Шальних покрив все тіло тату

Все обличчя Дениса Шальних покрите тату

Згодом Шальних брав участь у змаганннях з бодібілдінгу та знімався у стрічці "Скліфосовський". Також працював вихователем у "Школі Росатома" і створював музичний гурт. Разом з колегами хлопець лягав у психлікарню, аби зняти кліп на трек "Вага". Певний час він робив стрижки в одному з московських барбершопів.

Денис Шальних займається спортом

Робити татуювання стало хобі Дениса Шальних

У 2018 році Шальних взяв участь у телепрограмі "Зірки зійшлися", де розповідав про свої тату і шрами. Також з'являвся у проєкті "Секрет на мільйон", де казав, що може "здохнути завтра, післязавтра чи післяпіслязавтра". Деякі тату з обличчя хлопець таки прибрав.

Денис Шальних напрацював рельєфне тіло

У 2022 році помер собака Шальних, однак він не вдавався в подробиці. Також хлопець зробив ще одне нове тату на шиї.

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