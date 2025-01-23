Конкурент чи альтернатива США? Політолог пояснив роль Китаю в сучасному світі

Пекін пропонує країнам-партнерам вибрати своє місце і формат взаємодії

Китай так швидко набирає економічної та політичної сили, що стає вагомим чинником у зміні існуючого світового порядку. При цьому Пекін пропонує свою специфічну філософію його розбудови.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Дмитро Єфремов. Він пояснив роль Китаю в сучасному світі.

Більше читайте у публікації: "США та Китай будуть мірятись у кого більше…впливу: чи вистоїть в цьому штормі Україна".

Експерт нагадав, що Китай є другою за потужністю та можливостями економікою світу.

— Китай ще не наздогнав США (китайська економіка це приблизно 60-70% від американської). Втім, розмір економіки не означає одночасно її ефективність. Американська економіка з точки зору ВВП на душу населення, значно перевищує китайську. Приблизно в 5-6 разів цей показник в США вище, аніж у Китаї. Тобто розрив великий і Китаю є в якому напрямку розвиватися, — каже Дмитро Єфремов.

За його словами, в плані впливу США розглядають Китай як конкурента і загрозу для себе.

— Світові медіа так чи інакше прив'язані до США як до глобального лідера, і ми в Україні також потрапляємо під цей наратив і дивимося на Китай дуже часто американськими очима. В той же час, сам Китай хотів би, щоб до нього підходили по-іншому, — вважає політолог.

На його думку, Пекін хоче, щоб його розглядали як альтернативу США.

— Хоча на самій альтернативності Китай не акцентує. Він акцентує на тому, що пропонує інший шлях, інші можливості, пов'язані зі специфічною філософією розбудови світопорядку. Китайськими словами вона описується як побудова спільноти єдиної долі людства.

Це специфічний китайський підхід, в рамках якого сама ідея до кінця залишається непрояснена, каже експерт.

— Це умисна політика, направлена на те, щоб кожна країна, яка хоче пов'язати себе з Китаєм і укріплювати з ним стосунки, могла знайти власне місце, власну присутність і власний формат, — підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи натисне Сі Цзіньпін на Путіна, щоб припинити війну в Україні.