Похідна третього порядку. Як Трамп завершить війну в Україні через Китай

США хочуть перетягти Росію на свій бік у великій битві з Китаєм

Проблема України в тому, що на Заході не впевнені в тому, що ми можемо перемогти у війні з Росією, хоч би скільки нам допомагали. Культура Заходу десятиліттями формувалась в системі координат, в якій подолати велику ядерну державу, забрати її території, розвалити та позбавити зброї — неможливо.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко. Він дав прогноз на продовження війни України з Росією на 2025 рік.

Більше про це читайте у публікації: "У нас немає союзників, — експерт-міжнародник про Трампа, гру Китаю та перспективи перемоги над Росією".

Він каже, що завжди залишається останній аргумент у вигляді ядерної зброї, з якою ніхто не хоче мати справу.

— Тому і сумніваються, чи варто нам давати багато зброї та грошей. Не кажучи вже про те, що у багатьох грошей і зброї нема, а багато хто хотів би залишити їх собі. Якщо справді Росія піде далі, то може краще подумати про майбутнє? — ставить резонне запитання політолог.

На його думку, новий президент США Дональд Трамп розглядає Україну як похідну третього порядку.

— Для нього головна проблема — це Китай. Щоб мати кращі позиції в боротьбі з Китаєм, йому потрібна інша позиція Росії. Йому треба завершити цю війну, щоб прибрати фактор, який зближує Росію і Китай. В ідеалі, перетягнути Росію на свій бік чи хоча б зробити нейтральною у великій битві США з Китаєм. Тобто Росія — це похідна другу порядку. І трампівська політика щодо Росії буде визначатися його баченням того, що робити з Китаєм. А політика щодо нас буде визначатися тим, якою буде політика щодо Росії, — каже політичний експерт.

За його словами, війна зробила нас слабкими і залежними заручниками рішень інших. І нам залишається чекати, про що адміністрація Трампа домовиться з китайським керівництвом, з Путіним, і перед якими фактами вони поставлять нас.

— З імовірністю 80% [2025 року] війна буде продовжуватись в нинішньому форматі. Тобто, повільний відступ українських військ (сподіваюсь, що повільний), поступове зменшення опцій допомоги. Це більш імовірно, аніж збільшення [допомоги]. І в такому форматі війна може тривати достатньо довго. Багато війн здатні існувати десятиліттями. Часом заморожуватись, розморожуватись… Тому, я думаю, що це найбільш імовірний для нас сценарій, — підсумував Микола Капітоненко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи вигідна Китаю війна в Україні.