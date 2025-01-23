Конкурент или альтернатива США? Политолог объяснил роль Китая в современном мире

Пекин предлагает странам-партнерам выбрать свое место и формат взаимодействия

Китай так быстро набирает экономическую и политическую силу, что становится весомым фактором в изменении существующего мирового порядка. При этом Пекин предлагает свою специфическую философию его развития.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов. Он объяснил роль Китая в современном мире.

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Эксперт напомнил, что Китай является второй по мощности и возможностям экономикой мира.

— Китай еще не настиг США (китайская экономика это примерно 60-70% от американской). Впрочем, размер экономики не означает одновременно ее эффективности. Американская экономика с точки зрения ВВП на душу населения значительно превышает китайскую. Приблизительно в 5-6 раз этот показатель у США выше, чем в Китае. То есть, разрыв велик и Китаю есть в каком направлении развиваться, — говорит Дмитрий Ефремов.

По его словам, в плане влияния США рассматривают Китай как конкурента и угрозу для себя.

— Мировые медиа так или иначе привязаны к США как глобальному лидеру, и мы в Украине также попадаем под этот нарратив и смотрим на Китай очень часто американскими глазами. В то же время сам Китай хотел бы, чтобы к нему подходили по-другому, — считает политолог.

По его мнению, Пекин хочет, чтобы его рассматривали как альтернативу США.

— Хотя на альтернативности Китай не акцентирует. Он акцентирует внимание на том, что предлагает другой путь, другие возможности, связанные со специфической философией развития миропорядка. Китайскими словами она описывается как построение сообщества единой судьбы человечества.

Это специфический китайский подход, в рамках которого сама мысль до конца остается непроясненной, говорит эксперт.

— Это умышленная политика, направленная на то, чтобы каждая страна, желающая связать себя с Китаем и укреплять с ним отношения, могла найти собственное место, собственное присутствие и собственный формат, — подытожил политолог.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", надавит ли Си Цзиньпин на Путина, чтобы прекратить войну в Украине.