Біля Пекіна будують "бункер Судного дня": він займає 600 гектарів (фото)

Будівництво розпочалося у середині 2024 року

У Китаї будують величезний військовий командний центр, де будуть бункери для лідерів країни у разі будь-якого можливого конфлікту. Площа об'єкта становить близько 600 гектарів, а його довжина становить понад чотири кілометри.

Про це пише Financial Times. Об’єкт вже отримав від аналітиків назву "Пекінське військове містечко" і, вважається, що він буде вдесятеро більшим за Пентагон.

Видання з посиланням на дані супутникових знімків зазначає, що будівництво почалося приблизно в середині 2024 року, а на будівництві було помічено не менше сотні кранів для створення підземної інфраструктури.

"Якщо інформація підтвердиться, цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи голову Сі Цзіньпіна як голову Центральної військової комісії, сигналізуватиме про намір Пекіна створити не лише звичайні сили світового класу, а й передовий ядерний потенціал ведення війни", — заявив Денніс Уайлдер, колишній керівник аналітичного відділу ЦРУ з Китаю.

Віцепрезидент з аналізу та операцій в AllSource Analysis Ренні Бабіарц своєю чергою припустив, що можливе будівництво кількох підземних об’єктів, які будуть з’єднані таємними проходами.

Джерела видання також зазначають, що армія Китаю має будівлю в центрі Пекіна і вона відносно нова. Однак вона не призначена для використання як захищений центр управління.

"Майже в 10 разів більше Пентагону, і це цілком відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США. Ця фортеця є лише однією метою — стати бункером Судного дня для дедалі складніших і ефективніших збройних сил Китаю", — сказав виданню один із китайських експертів.

Як повідомлялося раніше, Китай також займається будівництвом нового дослідницького центру лазерного термоядерного синтезу в місті Маньян, на південному заході країни. Така установка може використовуватися як вивчення способів виробництва енергії, так виробництва ядерної зброї.