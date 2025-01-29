Секретний ядерний об’єкт Китаю потрапив на супутникове фото: навіщо він потрібний

Об’єкт приблизно на 50% більше американського аналога

Китай займається будівництвом нового дослідницького центру лазерного термоядерного синтезу в місті Маньян, на південному заході країни. Така установка може використовуватися як вивчення способів виробництва енергії, так виробництва ядерної зброї.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на експертів. На новому знімку із супутника помітні чотири будівлі, в яких будуть розміщуватись лазерні відсіки. Структура посередині має містити камеру з ізотопами водню, які під впливом лазерів повинні брати участь у реакції синтезу.

Дослідник з американської незалежної дослідницької організації CNA Corp Декер Евелет зазначив, що експериментальний відсік (у центрі), судячи зі знімка, виходить десь на 50% більше, ніж американський Національний центр зі спалювання (NIF) у США.

Об’єкт в Маньяні, Китай

"Будь-яка країна з об’єктом типу NIF може і, ймовірно, підвищуватиме свою впевненість та вдосконалюватиме існуючі конструкції зброї, а також сприятиме розробці майбутніх конструкцій бомб без випробування самої зброї", — зазначив аналітик з ядерної політики в Центрі Генрі Л. Стімсона Вільям Альберк

Влада Китаю не стала коментувати питання про те, навіщо потрібна ця установка.

Подібні установки дають змогу вивчати можливість застосування лазерів для нагрівання водню для запуску ядерного синтезу. З одного боку, прогрес у цій технології одного разу дозволить створити чисте і потужне джерело енергії, проте також дозволяє вивчати нюанси детонації та прибрати необхідність проводити вибухові випробування ядерної зброї.

Варто зазначити, що між Вашингтоном та Пекіном є договір, який забороняє подібні вибухові випробування. Однак цей договір не забороняє дослідження у галузі термоядерного синтезу.

Головний науковий співробітник Національної лабораторії Лоуренса Лівермора, яка керує NIF, Омар Харрікейн зазначив, що сам факт будівництва подібної лабораторії Китаєм не повинен викликати занепокоєння. До того ж розмір у цій справі не головне, оскільки нові установки намагатимуться зробити компактнішими.

"Досить складно зупинити науковий прогрес і стримати інформацію. Люди можуть використати науку для різних цілей та для різних цілей, і це складне питання", — сказав він.

Варто зазначити, що Китай закликав Вашингтон і Москву скоротити запаси ядерної зброї. Це у Пекіні назвали умовою для відновлення діалогу зі США.