На кордоні Сирії та Лівану почалися серйозні бої: що там відбувається (відео)

Втручатися довелося і армії Лівану

На Близькому Сході ситуація залишається неспокійною, а на кордоні Сирії та Лівану відбуваються активні бойові дії. За попередньою інформацією, вчорашні сирійські повстанці тепер намагаються перекрити канали контрабанди на кордоні, а заразом "звести рахунки" з радикальним рухом "Хезболла".

Згідно з інформацією Al-Arabiya, протистояння почалось 6 лютого. Тоді нова влада Сирії оголосила про початок кампанії із забезпечення безпеки в прикордонному регіоні Хомс з метою "перекрити шляхи контрабанди зброї та наркотиків".

Після цього в Сирії повідомили про зіткнення між армією та "розшукуваними особами", а також про арешт контрабандистів. Загальний кордон двох країн становить 330 кілометрів, а в деяких місцях він не демаркований, що підвищує ризик виникнення прикордонних конфліктів.

Значна частина кордону перебувала під контролем ліванської "Хезболли", яка підтримувала союзні відносини з диктатором Башаром Асадом. Однак після падіння режиму напруга між двома країнами значно зросла.

8 лютого стало відомо, що втрутитися у протистояння вирішила й армія Лівану. Президент країни Жозеф Аун наказав прикордонним підрозділам армії відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілів із сирійської території.

Аун також провів розмову з виконувачем обов’язків президента Сирії Ахмадом аш-Шараа, щоб уникнути атак на мирних жителів.

Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін своєю чергою нагадав, що колишні сирійські повстанці мають серйозну ненависть до "Хезболли". Це пов’язано з тим, що Асад часто доручав їм "брудну роботу" на кшталт переслідування сімей дезертирів, тортур, захоплення майна тощо.

Він також зазначив, що паралельно з цим протистоянням Ізраїль завдає авіаударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані та ХАМАСу в Сирії.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада 2024 року повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися інших ключових міст країни, і за підтримки інших бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Режим Асада тримався в основному на підтримці Росії та проіранського руху шиїта "Хезболла", але перша загрузла у війні в Україні, а друга зазнала серйозних втрат під час зіткнення з Ізраїлем.