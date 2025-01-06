Сотні закатованих: у Сирії знайшли ще одне масове поховання жертв режиму Асада

Вважається, що режим Асада за десятки років його правління знищив щонайменше десятки тисяч людей

У звільненій від режиму диктатора Башара Асада Сирії біля населеного пункту Наккарін у провінції Алеппо знайшли масове поховання, у якому нарахували понад 1500 людей. Попередньо, це чергова братська могила жертв режиму Асада.

Про це повідомила турецька телерадіокомпанія TRT Haber із посиланням на сирійське інформаційне агентство SANA, яке вело репортаж з місця подій. За попередніми та приблизними підрахунками, у могилі лежать щонайменше півтори тисячі загиблих.

Зазначається, що поховані у могилі тіла – мирні жителі, які могли загинути під час репресій, які влаштував режим Асада в захопленому Алеппо та його околицях. Поховання виявили у рамках перевірок та пошуків, які тривають після повалення режиму. Цю могилу знайшли місцеві поліцейські сили.

Вважається, що режим Асада за десятки років його правління знищив щонайменше десятки тисяч людей, закатувавши у тюрмах та стративши без суду й слідства. На території Сирії, вважають міжнародні експерти та організації, може залишатися велика кількість невиявлених масових поховань.

Нагадаємо, що після тринадцятирічної громадянської війни у Сирії режим Башара Асада припинив своє існування. Масштабні операції опозиції, розпочаті 27 листопада 2024 року, призвели до падіння центральної влади в Дамаску. Тепер стало відомо, що Асад, втікши до Росії, забрав з собою чималі гроші. А саме — 135 мільярдів доларів.

16 грудня Башар Асад опублікував свою першу заяву після втечі до Москви. Він стверджує, що не думав про втечу. За його словами, російська база Хмеймім у Латакії, куди він приїхав для координації дій з "російськими союзниками", нібито зазнала масованого удару безпілотниками, після чого з Москви надійшло прохання про організацію термінової евакуації ввечері 8 грудня.