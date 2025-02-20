Слід чекати найгіршого? У Мексиці спливла риба "Судного дня", відео

Ця риба проживає в Тихому, Атлантичному та Індійському океанах

У Мексиці на берег викинуло унікального мешканця водних глибин — оселедцевого короля або "рибу-ремінь".

Про це повідомляє сайт People. Це сталося ще 9 лютого у штаті Південна Нижня Каліфорнія на заході країни. Риба билася у воді та намагалася потрапити на сушу.

Очевидці зняли незвичайне створення на відеокамеру та опублікували кадри у соцмережах. Відео швидко розлетілося Інтернетом. Хтось із відпочиваючих вважав, що риба, ймовірно, була поранена, оскільки відмовлялася плисти в океан і поводилася так, ніби просила допомоги у людей.

Що відомо про ці істоти

Оселедцевий король проживає в Тихому, Атлантичному та Індійському океанах. Латиною він називається Regalecus glesne, також цих тварин називають "рибами Судного дня". Так їх прозвали після землетрусів та цунамі 2011 року в Японії, за якими стався вибух на атомній електростанції у Фукусімі.

Ці риби виростають до 11 метрів і мешкають на глибинах 500-1000 метрів. Вони харчуються дрібними ракоподібними та рибою, а також кальмарами. М’ясо оселедцевих королів практично не вживається людиною в їжу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на узбережжі Тасманії днями викинулося 157 псевдокосаток.