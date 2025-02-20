Стоит ждать наихудшего? В Мексике всплыла рыба "Судного дня", видео

Эта рыба проживает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах

В Мексике на берег выбросило уникального обитателя водных глубин — сельдяного короля или "рыбу-ремень".

Об этом сообщает сайт People. Это случилось еще 9 февраля в штате Южная Нижняя Калифорния на западе страны. Рыба билась в воде и пыталась попасть на сушу.

Очевидцы сняли необычное создание на видеокамеру и опубликовали кадры в соцсетях. Видео быстро разлетелось по Интернету. Кто-то из отдыхающих посчитал, что рыба, вероятно, была ранена, поскольку отказывалась уплывать в океан и вела себя так, будто просила помощи у людей.

Что известно об этих существах

Сельдяной король проживает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. На латыни он называется Regalecus glesne, также этих животных называют "рыбами Судного дня". Так их прозвали после землетрясений и цунами 2011 года в Японии, за которыми последовал взрыв на атомной электростанции в Фукусиме.

Эти рыбы вырастают до 11 метров и обитают на глубинах 500-1000 метров. Они питаются мелкими ракообразными и рыбой, а также кальмарами. Мясо сельдяных королей практически не употребляется человеком в пищу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на побережье Тасмании на днях выбросились 157 псевдокосаток.