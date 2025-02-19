Псевдокосатки викинулися на берег в Тасманії: що буде з тими, хто не помер (фото, відео)

Загинуть від рук людини майже сотня тварин

На узбережжя Тасманії днями викинулись 157 псевдокосаток. Це морські ссавці із родини дельфінових, а не кити-вбивці, ще й єдині у роді Pseudorca. Частина з них загинула одразу.

Частину австралійські екологи намагались врятувати. Проте через бурхливий океан, псевдокосатки втратили орієнтацію і знову викинулись на берег. Було прийняте рішення приспати 90 тварин, адже через складні умови порятунок тварин неможливий.

Псевдокосатки викинулись поруч

Частина псевдокосаток померла одразу

Берег знаходиться в складній для під’їзду місцевості, тож навіть перевезти псевдокосаток в інше місце не можуть. Процедура евтаназії почалася в середу та триватиме кілька днів. Зазначимо, що китоподібні починають отримувати незворотні наслідки вже через шість годин, як вони викидаються на берег.

Псевдокосатки належать до одного з найбільших видів дельфінів, досягають 6 метрів у довжину та важать до 2 тонн. Це перший такий випадок масового викидання псевдокосаток у Тасманії за понад 50 років. Наразі причина, чому кити, псевдокосатки та інші морські ссавці викидаються на берег — невідома.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США на берег викинуло дивну глибоководну рибину. Її поява, за деякими повір'ями, є передвісником катастроф.