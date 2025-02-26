Ердоган двічі сидів у в'язниці та випустив там альбом: що відомо про молодість президента Туреччини

У юнацькому віці майбутній політик продавав лимонад у кіоску

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, чия дружина неодноразово потрапляла у скандали, у молодості продавав лимонад у кіоску і двічі сидів у в’язниці. Його шлях до влади розпочався ще в юності, коли він загорівся ідеєю зробити свою країну великою державою.

Вже більше 10 років він займає головну посаду в Туреччині. Про те, як Ердоган став політиком, яким він у молодості і за що двічі сидів у в'язниці, розповідає "Телеграф" з нагоди дня його народження.

Дитинство та юність Ердогана

Реджеп Таїп Ердоган народився 26 лютого 1954 року в стамбульському районі Бейоглу, у кварталі Касимпаша, в родині з консервативними мусульманськими традиціями. Зараз йому 71 рік. Його батьки, Ахмет та Тензіле Ердоган, походили з провінції Різе на північному сході Туреччини. У віці 13 років родина повернулася до Стамбула, де Ердоган продовжив своє навчання.

У підлітковому віці Реджеп продавав на вулицях лимонад, булочки та воду водіям у заторах, а пізніше став робити це у кіоску. Він також грав у напівпрофесійному футбольному клубі "Каміялтиспор". Відомо, що стамбульський клуб "Фенербахче" виявляв інтерес до молодого таланту, проте батько не дозволив йому продовжити кар'єру. Сьогодні стадіон клубу "Касимпаша", розташований у районі його дитинства, носить ім'я Ердогана.

Політична кар’єра Реджепа Ердогана

Політична кар'єра Ердогана розпочалася в 1976 році, коли він став головою молодіжного крила Партії національного порятунку в стамбульському районі Бейоглу, а згодом очолив молодіжне відділення партії в усьому Стамбулі. Його політичні погляди значною мірою формувалися під впливом засновника "політичного ісламу" Неджметтіна Ербакана.

Згодом, у 1994 році Ердоган став мером Стамбулу. За його каденції було проведено реконструкцію водопровідної мережі, зменшено кількість сміття на вулицях завдяки будівництву сміттєпереробних заводів. Він також замінив старі автобуси на нові.

До речі, після того, як Ердоган став міським головою, він проголосив себе імамом Стамбулу. Також він хотів заборонити продаж алкоголю у всіх закладах міста, але це не сподобалося громадськості. Тому він заборонив продаж алкоголю у комунальних закладах.

Реджеп Ердоган з дружиною в молодості

Реджеп Ердоган двічі сидів у в’язниці

Вперше Реджеп потрапив до в’язниці за те, що він заявив про фальсифікацію виборів на посаду мера Бейоглу, у яких він програв. Його заарештували на тиждень, але випустили. Тоді політик заплатив 900 тисяч лір штрафу.

Найвідоміший випадок стався у 1999 році, коли Ердоган, будучи мером Стамбула, був засуджений до 10 місяців ув’язнення (відбув 4 місяці) за "розпалювання релігійної ненависті". Причиною стало публічне декламування вірша Зії Гекальпа, відомого турецького поета-націоналіста: "Мечеті наші казарми, куполи наші шоломи, мінарети – наші багнети і вірні наші солдати".

Суд вирішив, що ці слова порушують принцип світськості Туреччини, закладений Ататюрком. Через це Ердогана усунули з посади мера, заборонили займати державні посади та відправили у в’язницю.

Попри заборону, ув’язнений ще у тюрмі почав свою передвиборчу кампанію, адже цього разу вирішив стати прем’єр-міністром Туреччини. У в’язниці Ердоган випустив альбом із семи віршів та однієї пісні у власному виконанні. Гонорар із продажу він передав вдовам, сиротам, мученикам.

Однак це ув’язнення лише посилило його популярність. Після звільнення він заснував Партію справедливості та розвитку (AKP), яка перемогла на виборах. Парламент змінив закони, що дозволило йому стати прем'єр-міністром у 2003 році, а згодом – президентом країни.

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