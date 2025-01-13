Змінював роботу як рукавички, стояв на обліку в міліції та не відрощував вуса: яким Лукашенко був у молодості (фото)

Виявляється, президент Білорусі колись був учителем

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко свій шлях розпочинав із роботи у різних партійних організаціях. Виявляється, у юності про політичну кар’єру він і не мріяв, а був "першим хлопцем на селі", який писав вірші, співав пісні і був завсідником усіх розважальних заходів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був Олександр Лукашенко у молодості. Ми пригадали, як він став президентом Білорусі і ким був до політичної кар’єри.

Дитинство Олександра Лукашенка

Народився Олександр Лукашенко 30 серпня 1954, у селищі міського типу Копись, Білоруська РСР. Того ж року його мама переїхала до села Александрія, щоб бути ближче до родичів.

Про батька Олександра Лукашенка існує чимало легенд. Односельці президента запевняли, що це "мужик під Орши", з яким Катерина Трохимівна розлучилася через те, що не любила "п’янки". Сам президент в інтерв’ю заявляв, що його батько загинув під час Другої світової війни. Хоча Олександр Лукашенко народився через 9 років після завершення війни. Також лідер Білорусі розповідав, що він у матері один, а старша її дитина померла.

Лукашенко виховувався у колгоспі "Дніпровський" і завжди вирізнявся бунтівним характером. Відомо, що за свої витівки він навіть стояв на обліку в міліції.

Що відомо про юність Олександра Лукашенка

Олександр Лукашенко навчався у музичній школі по класу баяна. У селі він був головним "тамадою" і не пропускав жодного заходу. Він співав, писав вірші і грав на баяні. У школі, до речі, він мріяв стати журналістом.

У 1975 році закінчив Могильовський педагогічний інститут за спеціальністю "вчитель історії та суспільствознавства", а в 1985 році — Білоруську сільськогосподарську академію, здобувши кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

Відомо, що Олександр Лукашенко працював викладачем історії у рідній школі у селі і ця робота йому не подобалася. Згодом майбутній президент служив в армії і був інструктором політвідділу Західного прикордонного округу КДБ СРСР у Бресті.

Відомо, що колись Олександр Лукашенко хотів стати головою колгоспу, але не склалося, як зазначається у книзі "Робота над помилками". У 1987 році він став директором радгоспу "Городець". Політична кар’єра Лукашенка розпочалася у 1990 році, коли його було обрано у депутати 12 скликання. У 1994 його було призначено міністром сільського господарства, а за кілька місяців обрано президентом Білорусі.

Загалом, Лукашенко досить часто змінював роботу. Більш як два роки він ніде не затримувався, окрім посту президента Білорусі.

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