Эрдоган дважды сидел в тюрьме и выпустил там альбом: что известно о молодости президента Турции

В юношеском возрасте будущий политик продавал лимонад в киоске

Президент Турции Реджеп Эрдоган, чья жена неоднократно попадала в скандалы, в молодости продавал лимонад в киоске и дважды сидел в тюрьме. Его путь ко власти начался еще в юности, когда он загорелся идеей сделать свою страну великой державой.

Уже больше 10 лет он занимает главную должность в Турции. О том, как Эрдоган стал политиком, каким он был в молодости и за что дважды сидел в тюрьме, рассказывает "Телеграф" по случаю дня его рождения.

Детство и юность Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в стамбульском районе Бейоглу, в квартале Касимпаша, в семье с консервативными мусульманскими традициями. Сейчас ему 71 год. Его родители, Ахмет и Тензил Эрдоган, происходили из провинции Ризе на северо-востоке Турции. В возрасте 13 лет семья вернулась в Стамбул, где Эрдоган продолжил свою учебу.

В подростковом возрасте Реджеп продавал на улицах лимонад, булочки и воду водителям в пробках, а позже стал делать это в киоске. Он также играл в полупрофессиональном футбольном клубе "Камиялтиспор". Известно, что стамбульский клуб Фенербахче проявлял интерес к молодому таланту, однако отец не позволил ему продолжить карьеру. Сегодня стадион клуба "Касимпаша", расположенный в районе его детства, носит имя Эрдогана.

Политическая карьера Реджепа Эрдогана

Политическая карьера Эрдогана началась в 1976 году, когда он стал главой молодежного крыла Партии национального спасения в стамбульском районе Бейоглу, а затем возглавил молодежное отделение партии во всем Стамбуле. Его политические взгляды в значительной степени формировались под влиянием основателя "политического ислама" Неджметтина Эрбакана.

Впоследствии, в 1994 году Эрдоган стал мэром Стамбула. При его каденции была проведена реконструкция водопроводной сети, уменьшено количество мусора на улицах благодаря строительству мусороперерабатывающих заводов. Он также заменил старые автобусы новыми.

Кстати, после того, как Эрдоган стал мэром, он провозгласил себя имамом Стамбула. Также он хотел запретить продажу алкоголя во всех заведениях города, но это не понравилось общественности. Поэтому он запретил продажу алкоголя в коммунальных заведениях.

Реджеп Эрдоган с женой в молодости

Реджеп Эрдоган дважды сидел в тюрьме

В первый раз Реджеп попал в тюрьму за то, что он заявил о фальсификации выборов на должность мэра Бейоглу, в которых он проиграл. Его арестовали на неделю, но выпустили. Тогда политик заплатил 900 тысяч лир штрафа.

Самый известный случай произошел в 1999 году, когда Эрдоган, будучи мэром Стамбула, был приговорен к 10 месяцам тюрьмы (отбыл 4 месяца) за "разжигание религиозной ненависти". Причиной стало публичное декламирование стихотворения Зии Гекальпа, известного турецкого поэта-националиста: "Мечеть наши казармы, купола наши шлемы, минареты – наши штыки и верные наши солдаты".

Суд решил, что эти слова нарушают принцип светскости Турции, заложенный Ататюрком. Поэтому Эрдогана отстранили от должности мэра, запретили занимать государственные должности и отправили в тюрьму.

Несмотря на запрет, заключенный еще в тюрьме начал свою предвыборную кампанию, потому что в этот раз решил стать премьер-министром Турции. В тюрьме Эрдоган выпустил альбом из семи стихов и одной песни в собственном исполнении. Гонорар по продаже он передал вдовам, сиротам, мученикам.

Однако это заключение только усилило его популярность. После увольнения он основал Партию справедливости и развития (AKP), победившую на выборах. Парламент изменил законы, что позволило ему стать премьер-министром в 2003 году, а затем президентом страны.

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