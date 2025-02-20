Думки про самогубство і скандал з гаремом: як виглядає і чим відома дружина президента Туреччини Ердогана

Перша леді Туреччини не раз опинялася у центрі скандалів

Днями президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрівся з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Він був не один, а у супроводі своєї 69-річної дружини Еміне. Перша леді Туреччини неодноразово потрапляла у скандали.

Президентське подружжя перебуває у шлюбі 46 років і має чотирьох дітей. "Телеграф" розповідає, що відомо про Еміне Ердоган, про її скандальні висловлювання і як вона виглядає.

Еміне Ердоган — що відомо про першу леді Туреччини

Народилася 21 лютого 1955 року в районі Ускюдар, Стамбул, в сім’ї з арабським корінням. Вона була п’ятою та наймолодшою дитиною у багатодітній родині. Еміне навчалася у вечірній школі мистецтв імені Мідхат-паші, проте навчання не закінчила.

Еміне Ердоган та Реджеп Таїп Ердоган у молодості

У молодості Еміне брала участь у діяльності організації "Асоціація жінок-ідеалісток", де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Тоді їй було 22 роки. Пара одружилася 1978 року і має чотирьох дітей: двох синів — Ахмета Бурака (45 років) та Білала (43 роки), і двох дочок — Есру (41 рік) та Сюмейє (39 років).

Сім’я Ердогана

У ролі першої леді Туреччини Еміне активно займається благодійністю та соціальними проєктами, приділяє увагу правам та освіті жінок та дітей. Проте деякі її неоднозначні висловлювання викликали резонанс у громадськості.

Думки про самогубство

Фото: Getty Images

Після знайомства з Еміне мати майбутнього президента Туреччини була стурбована тим, що її невістка не була повністю покрита, а носила лише хустку. За спогадами першої леді, хустку вона почала носити з 15 років на вимогу братів. Аксесуар був так ненависний молодій дівчині, що вона навіть "думала про самогубство".

Еміне Ердоган — головні скандали

Гарем — це добре

У 2016 році Еміне заявила, що гареми в Оттоманській імперії були "освітніми установами, в яких жінки проходили школу життя", після слів свого чоловіка, що жінка "перш за все є матір’ю". Також вона наголосила, що досвід життя жінок у гаремах може бути прикладом для наслідування: нібито вони здобували непогану освіту та їх добре годували. Деякі турки в соцмережах обрушилися з критикою на дружину Ердогана.

Еміне з королевою Іспанії Летицією. Фото: Getty Images

Сумка Hermès за $50 000

2019 року перша леді Туреччини опинилася в центрі скандалу через сумку Hermès Birkin вартістю близько 50 тисяч доларів. Нічого незвичайного для дружини президента, проте цей інцидент докотився до суду. Вартість сумки відповідала 144 мінімальним зарплатам у країні.

У червні 2020 року суд у Туреччині ухвалив заблокувати доступ до вебсторінок Sözlük (турецька альтернатива Reddit), на яких перша леді сфотографована з дорогою сумочкою, а журналіст Ендер Імрек, який висвітлив подію, мав постати перед судом за те, що не написав про Ердоган у позитивному ключі. Ситуація викликала дискусії щодо свободи слова у турецькому суспільстві.

Фото: Getty Images

До речі, 2005 року Еміне привернула до себе пильну увагу преси після прийняття нею дорогого подарунка в Москві. Один бізнесмен подарував їй намисто вартістю 30 тисяч доларів під час відкриття торгівельного центру. Оскільки цей факт став причиною скандалу під час візиту Ердогана до Росії, подружжя повернуло дорогий ланцюжок.

Еміне Ердоган любить розкішні та брендові речі. Фото: Getty Images

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