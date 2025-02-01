Марині Порошенко — 63: якою була в молодості колишня перша леді України і як виглядає зараз

Дружина Петра Порошенка завжди має елегантний та витончений вигляд

У суботу, 1 лютого, дружина п’ятого президента України Петра Порошенка відзначає свій 63-й день народження. Протягом свого перебування на посаді першої леді образи Марини Анатоліївни завжди відрізнялися дипломатичністю та елегантною простотою. Вона не зраджує собі й зараз.

У день народження Марини Порошенко "Телеграф" пропонує подивитись, як з часом змінювався її стиль. "Кохання — це коли ми разом усе життя. Удома, на роботі, на фронті, у відрядженнях — всюди. Ти завжди поруч. Ти завжди найкраща. Завжди захоплююся Тобою і не втомлююся повторювати: кохаю Тебе! З днем народження", — привітав свою дружину Порошенко.

Марина Порошенко у молодості

Марина Порошенко у молодості

Марина Анатоліївна народилася 1 лютого 1962 року у Києві. Вона закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю "Кардіологія". З Порошенком познайомилася на університетській дискотеці. Проте їхні стосунки розпочалися лише через пів року, після того, як спільні друзі запросили їх на заміський пікнік.

У юності Марина була дуже скромною та невибагливою в одязі. Її довге темне хвилясте волосся надавало образу милу простоту, а природний макіяж колишньої першої леді України залишається незмінним і донині.

Порошенка із сином

Жіночі образи, легкий мейкап і легка недбалість в зачісках відрізняли Марину Порошенко на початку політичної кар’єри її чоловіка. "Родзинками" у її зовнішності завжди залишаються виразні очі та чуттєві губи, а народження чотирьох дітей ніяк не позначилося на стрункій фігурі жінки.

Як виглядає Марина Порошенко зараз

Марину Порошенко неодноразово називали найелегантнішою першою леді за всі роки незалежності України, але зараз вона може "потягатися" з Оленою Зеленською. Нагадаємо, що попередницею Порошенко була дружина втікача Віктора Януковича Людмила. 2018 року дружина Петра Порошенка з’явилася на обкладинці глянсового журналу Elle.

Марина Анатоліївна продовжує бути прикладом витонченого елегантного стилю з українськими мотивами. Сьогодні Марина Порошенко – депутат Київської міської ради та голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

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