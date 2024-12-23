Написав книгу і був банкіром: як виглядав Еммануель Макрон у молодості і як починалась його кар’єра

Президент Франції втрапляв у гучні сканадали

Нинішній президент Франції Еммауюель Макрон — вагома постать у світовому політикумі. І хоч багато хто заявляв то про його "нетрадиційну" орієнтацію, то про те, що він став главою держави випадково, вже 7 років він обіймає цю посаду. Зараз президенту Франції 47 років, але цікаво дізнатися, яким він був у молодості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, з чого починалася кар’єра Еммануеля Макрона та віднайшов цікаві факти про його життя.

Що відомо про дитинство та юність Еммануеля Макрона

Еммануель Макрон народився 21 грудня 1977 року в Ам'єні, Франція, в родині медиків: його батько, Жан-Мішель Макрон, був професором неврології, а мати, Франсуаза Макрон-Ноґес, — лікарем. З раннього віку Еммануель виявляв неабиякі здібності до навчання та мистецтва. У 16 років він здобув перемогу у відкритому конкурсі з французької мови, а також посів третє місце в конкурсі гри на фортепіано при консерваторії міста Ам'єн.

Після завершення навчання в Ліцеї Генріха IV у Парижі, Макрон вступив до Університету Париж X Нантер, де вивчав філософію. Згодом Макрон продовжив освіту в Національній школі адміністрації (École nationale d'administration, ENA), яку закінчив з відзнакою.

У 2016 році Макрон видав книгу, яка швидко стала бестселером. Вона мала назву Révolution ("Революція").

Кар’єра політика

Після завершення навчання він розпочав кар'єру як інспектор у Міністерстві економіки Франції, де працював з 2004 по 2008 роки. У 2007 році Еммануель став заступником доповідача при Комісії з покращення економічного зростання Франції під керівництвом Жака Атталі. Також був інвестиційним банкіром у "Rothschild & Cie Banque".

Паралельно з професійною діяльністю, Еммануель Макрон розвивав політичну кар'єру. З 2006 по 2009 роки він був членом Соціалістичної партії. У 2012 році Макрон приєднався до адміністрації президента Франсуа Олланда, обійнявши посаду заступника генерального секретаря Єлисейського палацу, а згодом став міністром економіки, промисловості та цифрових справ у 2014 році.

Скандали

Коли Макрон зареєструвався як кандидат на пост президента Франції, навкруги нього почали створюватися фейкові новини. У цьому біли "замішані" російські ЗМІ. Його почали звинувачувати у гомосексуальності. Тоді з’явилися чутки про його роман із керівником Radio France Матьє Галле. Еммануель Макрон на ці плітки відреагував із жартом на одній із зустрічей.

"Якщо вам скажуть, що я веду подвійне життя з мсьє Галле – знайте, це не я, а моя голограма!" — промовив тодішній кандидат у президенти Франції.

Також український журналіст Віталій Портников заявив, що Макрон переміг у виборах випадково і це просто щасливий випадок.

"У всіх традиційних партіях Франції є прихильники, структури, точки опори, близькі до них медіа. Але цього разу це виявилося зовсім не важливим. Можна сказати, що справу вирішила молодість Макрона, його чарівність", — заявив Віталій Портников.

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