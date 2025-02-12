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Похована у склепі з рожевого мармуру: який вигляд має могила Мерилін Монро, і від чого вона померла у 36 років

Автор
Вікторія Козар
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Чому померла Мерилін Монро і який вигляд має її могила
Чому померла Мерилін Монро і який вигляд має її могила. Фото Колаж "Телеграфу"

Акторка стала секс-символом американського кіно

Відома американська акторка, модель та співачка Мерилін Монро була еталоном краси в 40-50-х роках у Сполучених Штатах Америки. Вона знімалась у культових фільмах "Джентльмени надають перевагу білявкам", "Як вийти заміж за мільйонера", "У джазі тільки дівчата". А нещодавно ми розповідали, де похована легендарна співачка Вітні Г'юстон.

Якою була кар'єра Монро, і чому вона раптово померла у 36 років — розкаже "Телеграф".

Кар'єра Мерилін Монро

Справжнє ім'я акторки — Норма Джин Мортенсон. Вона народилась у Лос-Анджелесі у 1926 років. Мати не мала коштів утримувати Норму, тож віддала її у прийому сім'ю. У семирічному віці Джин повернулась до матері, але згодом її госпіталізували з нервовим зривом. Тож дівчинку відправили у дитячий будинок.

Згодом Норма покинула дитбудинок і почала працювати на авіаційному заводі Radioplane. Одного разу туди прибули фотографи, і один з них помітив Джин. Він запропонував їй зробити фотосесію. Так, Норма почала працювати моделлю. Світлини Джин оцінив медіамагнат Говард Х'юз і запросив її в кіно.

Мерилін Монро у юності
Мерилін Монро позує, фото Getty Images

З того часу Норма Джин стала Мерилін Монро і почала кінокар'єру. Однак на початку Монро отримувала епізодичні ролі в кінороботах компанії 20th Century Fox, які не давали їй розвитку у професії. Тоді вона брала уроки вокалу й танців, щоб стати конкурентною. Водночас вона брала участь у фотосесіях як модель.

Юна Мерилін Монро
Мерилін Монро була моделлю, фото Getty Images

У 1950 році Мерилін повернулась працювати у компанію 20th Century Fox. Тоді вона знялась в стрічці "Асфальтові джунглі". І хоча роль була короткою, кінокритики позитивно відгукувалися про акторку. Потім була стрічка "Все про Єву", яка отримала шість премій "Оскар". Кар'єра Монро поступово почала рухатися вгору.

Мерилін Монро акторка
Мерилін Монро у кіно, фото Getty Images

У 1953 році Монро знялась у стрічці "Ніагара", де знялась у відвертих сценах. Тіло акторки моментами прикривало лише простирадло чи рушник. А за сюжетом подружжя приїжджає відпочити біля Ніагарського водоспаду, але потрапляє у компанію дивної пари. Жінку зі складними стосунках з чоловіком, в яких велика різниця у віці, зіграла Монро.

Мерилін Монро "Ніагара"
Мерилін Монро у стрічці "Ніагара", фото Getty Images

Успішною для Мерилін стала стрічка "Як вийти заміж за мільйонера". У ній Монро з двома подругами влаштовує полювання на заможних чоловіків. Після неї акторка стала ще більше популярною як у США, так і у світі.

Монро у "Як вийти заміж за мільйонера"
Монро у "Як вийти заміж за мільйонера", фото Getty Images

Доленосною для Монро виявилась кіноробота "Джентльмени надають перевагу білявкам". Там розповідається про двох співачок, одна з яких хоче одружитися за багатія, а інша — абсолютно не розуміє такої ідеї. Монро стала всесвітньо відомою після виходу фільму. А композиція I Wanna Be Loved By You, яку вона там виконувала, стала культовою.

Монро у "Джентльмени надають перевагу білявкам"
Монро у "Джентльмени надають перевагу білявкам", фото Getty Images

Смерть і могила Мерилін Монро

Мерилін Монро раптово не стало у 1962 році. Її знайшли у власному будинку на ліжку. Офіційною причиною називали передозування снодійними. Відомо, що акторка тривалий час працювала з психіатром і вживала антидепресанти. Вона мала нестабільний психо-емоційний стан, тож розглядалась версія самогубства.

Натомість прихильники кінодіви не вірили в те, що вона покінчила з собою. Подейкували, що вона мала роман з президентом США Джоном Кеннеді та його братом Робертом, який був державним діячем. Теорія змови полягала в тому, що політики могли прибрати Монро, аби вона не розповіла про романи публічно. Адже Джон був тоді одружений з Жаклін Кеннеді.

Похорон організував колишній чоловік Монро — Джо Ді Маджіо. Він був розбитий втратою, і ширилися чутки, що чоловік навіть освідчився Монро незадовго до її смерті.

Монро і Джо Ді Маджіо
Монро та її ексчоловік Джо Ді Маджіо, фото Getty Images

Акторку поховали на Вествудському меморіальному кладовищі в Лос-Анджелесі. Її тіло лежало у бронзовій труні, яка зсередини покрита атласною тканиною. Акторку одягли в зелену сукню та шарф. Під час церемонії Ді Маджіо підійшов до гробу, промовивши: "Я кохаю тебе, мила, я кохаю тебе". Потім він регулярно надсилав на могилу акторки червоні троянди.

Могила Мерилін Монро
Могила Монро у Лос-Анджелесі, фото Getty Images
Де похована Мерилін Монро
Склеп, де спочиває Монро, виконаний з рожевого мармуру, фото Getty Images

Монро поховали в стінному склепі № 24, який виконаний з рожевого мармуру. На ньому можна побачити ім'я, прізвище та роки життя акторки.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила хореографа Григорія Чапкіса. Там можна побачити помилки.

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