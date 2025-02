Похована у склепі з рожевого мармуру: який вигляд має могила Мерилін Монро, і від чого вона померла у 36 років

Акторка стала секс-символом американського кіно

Відома американська акторка, модель та співачка Мерилін Монро була еталоном краси в 40-50-х роках у Сполучених Штатах Америки. Вона знімалась у культових фільмах "Джентльмени надають перевагу білявкам", "Як вийти заміж за мільйонера", "У джазі тільки дівчата". А нещодавно ми розповідали, де похована легендарна співачка Вітні Г'юстон.

Якою була кар'єра Монро, і чому вона раптово померла у 36 років — розкаже "Телеграф".

Кар'єра Мерилін Монро

Справжнє ім'я акторки — Норма Джин Мортенсон. Вона народилась у Лос-Анджелесі у 1926 років. Мати не мала коштів утримувати Норму, тож віддала її у прийому сім'ю. У семирічному віці Джин повернулась до матері, але згодом її госпіталізували з нервовим зривом. Тож дівчинку відправили у дитячий будинок.

Згодом Норма покинула дитбудинок і почала працювати на авіаційному заводі Radioplane. Одного разу туди прибули фотографи, і один з них помітив Джин. Він запропонував їй зробити фотосесію. Так, Норма почала працювати моделлю. Світлини Джин оцінив медіамагнат Говард Х'юз і запросив її в кіно.

Мерилін Монро позує, фото Getty Images

З того часу Норма Джин стала Мерилін Монро і почала кінокар'єру. Однак на початку Монро отримувала епізодичні ролі в кінороботах компанії 20th Century Fox, які не давали їй розвитку у професії. Тоді вона брала уроки вокалу й танців, щоб стати конкурентною. Водночас вона брала участь у фотосесіях як модель.

Мерилін Монро була моделлю, фото Getty Images

У 1950 році Мерилін повернулась працювати у компанію 20th Century Fox. Тоді вона знялась в стрічці "Асфальтові джунглі". І хоча роль була короткою, кінокритики позитивно відгукувалися про акторку. Потім була стрічка "Все про Єву", яка отримала шість премій "Оскар". Кар'єра Монро поступово почала рухатися вгору.

Мерилін Монро у кіно, фото Getty Images

У 1953 році Монро знялась у стрічці "Ніагара", де знялась у відвертих сценах. Тіло акторки моментами прикривало лише простирадло чи рушник. А за сюжетом подружжя приїжджає відпочити біля Ніагарського водоспаду, але потрапляє у компанію дивної пари. Жінку зі складними стосунках з чоловіком, в яких велика різниця у віці, зіграла Монро.

Мерилін Монро у стрічці "Ніагара", фото Getty Images

Успішною для Мерилін стала стрічка "Як вийти заміж за мільйонера". У ній Монро з двома подругами влаштовує полювання на заможних чоловіків. Після неї акторка стала ще більше популярною як у США, так і у світі.

Монро у "Як вийти заміж за мільйонера", фото Getty Images

Доленосною для Монро виявилась кіноробота "Джентльмени надають перевагу білявкам". Там розповідається про двох співачок, одна з яких хоче одружитися за багатія, а інша — абсолютно не розуміє такої ідеї. Монро стала всесвітньо відомою після виходу фільму. А композиція I Wanna Be Loved By You, яку вона там виконувала, стала культовою.

Монро у "Джентльмени надають перевагу білявкам", фото Getty Images

Смерть і могила Мерилін Монро

Мерилін Монро раптово не стало у 1962 році. Її знайшли у власному будинку на ліжку. Офіційною причиною називали передозування снодійними. Відомо, що акторка тривалий час працювала з психіатром і вживала антидепресанти. Вона мала нестабільний психо-емоційний стан, тож розглядалась версія самогубства.

Натомість прихильники кінодіви не вірили в те, що вона покінчила з собою. Подейкували, що вона мала роман з президентом США Джоном Кеннеді та його братом Робертом, який був державним діячем. Теорія змови полягала в тому, що політики могли прибрати Монро, аби вона не розповіла про романи публічно. Адже Джон був тоді одружений з Жаклін Кеннеді.

Похорон організував колишній чоловік Монро — Джо Ді Маджіо. Він був розбитий втратою, і ширилися чутки, що чоловік навіть освідчився Монро незадовго до її смерті.

Монро та її ексчоловік Джо Ді Маджіо, фото Getty Images

Акторку поховали на Вествудському меморіальному кладовищі в Лос-Анджелесі. Її тіло лежало у бронзовій труні, яка зсередини покрита атласною тканиною. Акторку одягли в зелену сукню та шарф. Під час церемонії Ді Маджіо підійшов до гробу, промовивши: "Я кохаю тебе, мила, я кохаю тебе". Потім він регулярно надсилав на могилу акторки червоні троянди.

Могила Монро у Лос-Анджелесі, фото Getty Images

Склеп, де спочиває Монро, виконаний з рожевого мармуру, фото Getty Images

Монро поховали в стінному склепі № 24, який виконаний з рожевого мармуру. На ньому можна побачити ім'я, прізвище та роки життя акторки.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила хореографа Григорія Чапкіса. Там можна побачити помилки.