Польща хоче отримати ядерну зброю і готується до війни з Росією

Прем’єр Польщі вважає, що найближчими роками Європа може зіткнутися з російською військовою агресією

Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї і вже веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона використати ядерний потенціал його країни для захисту європейських союзників.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Bloomberg. На його думку, Кремль готується до повномасштабної військової конфронтації не лише з Україною, а й "з кимось значно більшим".

"Ми повинні усвідомлювати, що Польща має досягти найсучасніших можливостей, також пов’язаних з ядерною зброєю та сучасними нетрадиційними видами зброї", — заявив Туск у Варшаві.

Польща почала активно нарощувати військові інвестиції та планує витратити рекордні 187 мільярдів злотих (46 мільярдів доларів) на оборону цього року. Дональд Туск при цьому представив уряду план збільшення чисельності збройних сил країни до півмільйона солдатів.

Також він заявив, що до кінця 2025 року Польща планує провести "масштабні навчання резервістів", щоб забезпечити військову підготовку всіх дорослих чоловіків. Туск назвав це "навчаннями на випадок війни" і наголосив, що у найближчі кілька років Європа може реально зіткнутися з російською військовою агресією.

Він уточнив, що йтиметься про інтенсивне навчання резервістів, які не підуть до армії, але у разі збройного конфлікту мають стати "добре підготовленими солдатами" і будуть готові "вдягнути військову форму".

"До кінця цього року ми намагатимемося мати вже готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі готувався на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним", — заявив прем’єр-міністр Польщі.

Крім цього Польща хоче вийти з Оттавської та Дублінської конвенцій про заборону застосування протипіхотних мін та касетних боєприпасів після того, як цього тижня аналогічне рішення ухвалила Литва.

Дональд Туск наголосив, що Польща використовуватиме кожну доступну можливість для посилення своєї обороноздатності, незважаючи на можливу критику ззовні щодо цих рішень.

Також прем’єр-міністр Польщі заявив, що його країна активно співпрацюватиме з Україною щодо виробництва безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп закликав Україну та Росію негайно сісти за стіл переговорів "поки не стало надто пізно". Він також заявив, що Америка розглядає можливість запровадження масштабного пакету санкцій проти РФ, які мають стати важелем тиску на Кремль.