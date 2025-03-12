На місці колишнього палацу Кім Чен Ина зробили ядерний бункер: як його замаскували (супутникові знімки)

В КНДР заявили, що ще один постріл з боку Південної Кореї може стати приводом для війни

Північна Корея приховала новий ядерний бункер під виглядом приватного гольф-клубу. Супутникові знімки свідчать, що на околицях Пхеньяна з’явилися бетонні майданчики, які можуть використовуватися для запуску балістичних ракет.

Про це повідомляє DailyMail з посиланням на Центр нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна при Інституті Міддлбері, які дослідили об’єкт за допомогою інфрачервоних знімків. За їхніми даними, влітку 2024 року на місці колишнього зимового палацу Кім Чен Ина були зведені бетонні платформи, які згодом замаскували під ландшафт гольф-поля.

Фахівці наголошують, що такі структури ідеально підходять для розміщення пускових установок для ядерних ракет, що ще більше загострює загрозу з боку Північної Кореї.

Водночас Пхеньян заявив, що "один випадковий постріл" із Південної Кореї може стати приводом для війни.

Це відбулося після інциденту, коли південнокорейські військові під час навчань із США помилково скинули бомби на власні населені пункти, поранивши 31 людину.

Крім того, Кім Чен Ин продовжує нарощувати військовий потенціал: нещодавно КНДР представила новий підводний човен, який, за оцінками експертів, здатний нести до десяти ядерних ракет. У Пхеньяні заявили, що це частина стратегії стримування США та їхніх союзників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що керівник Північної Кореї Кім Чен Ин закликав створити сучасну армію на тлі участі солдатів КНДР у війні Росії проти України. Ця армія, за його словами, повинна бути "здатна протистояти будь-яким викликам війни".