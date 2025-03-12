Росія та Іран обговорять "наболіле" питання щодо ядерки: коли та де відбудеться зустріч

Тегеран тривалий час заперечував бажання розробити ядерну зброю

Зустріч між Китаєм, Росією та Іраном відбудеться 14 березня. Країни обговорять іранську ядерну проблему.

Про це повідомляє The Times of Israel. Головування на зустрічі здійснить заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй. У заході також візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков та заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді

Зустріч відбудеться після закритого засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку щодо розширення Іраном своїх запасів урану, які близькі до збройового.

Минулого тижня Росія заявила, що заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков обговорив міжнародні зусилля щодо вирішення ядерної програми Ірану з її послом Каземом Гарібабаді після повідомлень про те, що Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у спілкуванні з Іраном.

Тегеран тривалий час заперечував бажання розробити ядерну зброю. Однак організація ООН з атомного контролю МАГАТЕ попередила, що "різко" прискорює збагачення урану.

У 2015 році Іран уклав угоду, Спільний всеосяжний план дій, з Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами, який скасував санкції проти Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Але Вашингтон відмовився від цього плану у 2018 році під час першого терміну Трампа, і Іран почав відходити від своїх ядерних зобов’язань.

Китай заявив, що підтримує Іран у захисті його законних прав і закликав до якнайшвидшого відновлення іранських ядерних переговорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп звернувся до Володимира Путіна з проханням допомогти в переговорах з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки антиамериканських угруповань у регіоні.