Чиновники Трампа ударили по еще одному союзнику США: последствия могут быть тяжелыми

Новый статус страна получит уже в апреле

Министерство энергетики США включило Южную Корею в список "чувствительных стран". Этот статус вводит ограничения на сотрудничество в области передовых технологий, включая ядерную энергетику, искусственный интеллект, квантовые технологии и другие области, связанные с высокоточными вычислениями.

Об этом пишет местная газета Hankyoreh. Опрошенные изданием аналитики считают, что это решение было связано с заявлениями южнокорейских политиков о необходимости получить свое ядерное оружие. Эти заявления, в свою очередь, прозвучали из-за неуверенности в том, что США будут выполнять союзнические обязательства в случае возможной угрозы безопасности.

Согласно данным издания, решение о включении Южной Кореи в список чувствительных стран вступит в силу 15 апреля, а сейчас ведется подготовка, связанная с оповещением затронутых организаций и учреждений.

Классификация чувствительных стран основывается на оценке состояния национальной безопасности, ситуации в регионе, экономических рисков и поддержки терроризма.

В списке чувствительных стран сейчас имеется Индия, Израиль, Пакистан, Саудовская Аравия, а также Тайвань, хотя США и не признают официально его независимость. Авторы материала говорят, что в этот список также должны попасть еще три страны.

Также Вашингтон не сотрудничает в технологическом плане с Ираном и КНДР, как со спонсорами терроризма. Китай и Россия включены в список, как "несущие риски".

Издание отмечает, что КНДР продолжает наращивать ядерный и ракетный потенциал, пока администрация Дональда Трампа демонстрирует заметное пренебрежение к союзникам. На фоне этого ряд южнокорейских политиков призвали заняться разработкой собственного ядерного оружия в качестве меры сдерживания.

В правительстве Южной Кореи подтвердили включение в список "чувствительных стран" уже после того, как журналисты начали расследование. Однако каких-либо подробностей там сообщать не стали.

"Включение Южной Кореи к категории "чувствительной страны" со стороны США будет препятствовать любому сотрудничеству с США в области передовых технологий. Мы вступили в период, когда приобретение новых научных технологий, связанных с такими областями, как ИИ и квантовые компьютеры, имеет первостепенное значение. Если сотрудничество с США в области науки и технологий будет затруднено, Южная Корея окажется в тяжелом положении", — сказал научный сотрудник Сеульского университета Чан Ён Сок.

Как сообщалось ранее, в США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезной". Кроме того, там думают, что наличие оружия массового поражения не решит ее проблем.