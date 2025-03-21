Помер Канзі - легендарний шимпанзе, який розумів мову жестів та грав у відеоігри
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тварина померла раптово
Науково-дослідний центр Ape Initiative у Де-Мойні (штат Айова, США) повідомив про смерть 44-річного бонобо на ім'я Канзі, відомого своїми унікальними мовними здібностями.
Шипанзе Канзі народився в Національному дослідницькому центрі приматів Еморі в Атланті. Ще дитинчам він супроводжував свою прийомну матір Матату на заняття з мови. На відміну від матері, яка не виявляла зацікавленості у навчанні, Канзі швидко освоїв лексиграми – символи, що позначають слова. Про смерть тварини пише Livescience.
За час досліджень приматологи навчили Канзі розуміти понад 300 лексиграм. Унікальність бонобо полягала в його здатності поєднувати символи для створення нових значень – навичка, яку раніше вважали притаманною лише людям.
Коли Канзі було 8 років, у порівняльному дослідженні він навіть перевершив 2-річну дитину у виконанні 660 усних інструкцій англійською мовою. Крім того, бонобо вивчив американську мову жестів просто переглядаючи відео з горилою Коко.
Канзі також вмів виготовляти кам'яні знаряддя, розводити вогонь і готувати їжу. В останні роки життя він навчився грати у відеоігри, зокрема Pac-Man та Minecraft.
18 березня працівники центру знайшли Канзі непритомним. Відомо, що він лікувався від серцевої хвороби, але точна причина смерті буде встановлена після розтину.
Приматологи використовують лексиграми з 1970-х років для вивчення комунікації у людиноподібних мавп. За допомогою спеціальної клавіатури примати спілкуються з доглядачами, натискаючи різні кнопки чи вказуючи на зображення.
Раніше також "Телеграф" писав, що вчених спантеличила незвичайна поведінка шимпанзе. Вони Воюють майже як люди.