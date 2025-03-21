Помер Канзі - легендарний шимпанзе, який розумів мову жестів та грав у відеоігри

Тварина померла раптово

Науково-дослідний центр Ape Initiative у Де-Мойні (штат Айова, США) повідомив про смерть 44-річного бонобо на ім'я Канзі, відомого своїми унікальними мовними здібностями.

Шипанзе Канзі народився в Національному дослідницькому центрі приматів Еморі в Атланті. Ще дитинчам він супроводжував свою прийомну матір Матату на заняття з мови. На відміну від матері, яка не виявляла зацікавленості у навчанні, Канзі швидко освоїв лексиграми – символи, що позначають слова. Про смерть тварини пише Livescience.

За час досліджень приматологи навчили Канзі розуміти понад 300 лексиграм. Унікальність бонобо полягала в його здатності поєднувати символи для створення нових значень – навичка, яку раніше вважали притаманною лише людям.

Коли Канзі було 8 років, у порівняльному дослідженні він навіть перевершив 2-річну дитину у виконанні 660 усних інструкцій англійською мовою. Крім того, бонобо вивчив американську мову жестів просто переглядаючи відео з горилою Коко.

Канзі спілкується

Канзі також вмів виготовляти кам'яні знаряддя, розводити вогонь і готувати їжу. В останні роки життя він навчився грати у відеоігри, зокрема Pac-Man та Minecraft.

Канзі розводить вогонь

Канзі виготовляє кам'яні знаряддя

Перший дзвінок Канзі по телефону

18 березня працівники центру знайшли Канзі непритомним. Відомо, що він лікувався від серцевої хвороби, але точна причина смерті буде встановлена після розтину.

Приматологи використовують лексиграми з 1970-х років для вивчення комунікації у людиноподібних мавп. За допомогою спеціальної клавіатури примати спілкуються з доглядачами, натискаючи різні кнопки чи вказуючи на зображення.

Раніше також "Телеграф" писав, що вчених спантеличила незвичайна поведінка шимпанзе. Вони Воюють майже як люди.