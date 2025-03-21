Розважала відвідувачів понад 20 років: у миколаївському зоопарку померла шимпанзе-довгожителька (фото)

Миколаївський зоопарк повідомив про смерть найстаршої шимпанзе на ім’я Амбі, якій було 57 років. У тварини виявили вікові захворювання, несумісні з життям. Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині зафіксували випадки масової загибелі лебедів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні зоопарку. Амбі прибула до Миколаєва у 2004 році з Нідерландів разом із донькою Алті та ще двома шимпанзе.

За 20 років життя у зоопарку вона стала справжньою засновницею родини, допомагала виховувати трьох онуків та була найстаршою в групі.

Амбі легко було впізнати – вона часто сиділа у знайомій відвідувачам позиці – з рукою на голові. Мала спокійний характер та не проявляла агресії.

У зоопарку кажуть, що смерть Амбі стала великою втратою, але пам’ять про неї назавжди залишиться в історії закладу.

"Смерть Амбі є значною втратою для Миколаївського зоопарку, але пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях та в історії нашого зоопарку", – дописали на Facebook-сторінці зоопарку.

За даними Press Association, середня тривалість життя шимпанзе в неволі – близько 30 років. Водночас найстаршою зафіксованою особиною була Little Mama, яка прожила орієнтовно 70 років і померла в 2017 році у Флориді, США.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв, що в одеському зоопарку намагалися виправдати вбивство леопарда, який напав на працівника установи.