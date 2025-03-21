Умер Канзи — легендарный шимпанзе, понимавший язык жестов и игравший в видеоигры
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Животное умерло внезапно
Научно-исследовательский центр Ape Initiative в Де-Мойне (штат Айова, США) сообщил о смерти 44-летнего бонобо по имени Канзи, известного своими уникальными языковыми способностями.
Шипанзе Канзи родился в Национальном исследовательском центре приматов Эмори в Атланте. Еще детенышам он сопровождал свою приемную мать Матату на занятия по языку. В отличие от матери, которая не проявляла заинтересованности в обучении, Канзи быстро освоил лексигры – символы, обозначающие слова. О смерти животного пишет Livescience.
За время исследований приматологи научили Канге понимать более 300 лексиграмм. Уникальность бонобо заключалась в его способности сочетать символы для создания новых значений – навык, который раньше считали присущим только людям.
Когда Канзи было 8 лет, в сравнительном исследовании он даже превзошел 2-летнего ребенка в выполнении 660 устных инструкций на английском языке. Кроме того, бонобо выучил американский язык жестов просто просматривая видео с гориллой Коко.
Канзи также умел производить каменные орудия, разводить огонь и готовить еду. В последние годы жизни он научился играть в видеоигры, в частности, Pac-Man и Minecraft.
18 марта работники центра нашли Канге без сознания. Известно, что он лечился от сердечной болезни, но точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Приматологи используют лексигры с 1970-х годов для изучения коммуникации у человекообразных обезьян. С помощью специальной клавиатуры приматы общаются с смотрителями, нажимая разные кнопки или указывая на изображение.
Ранее также "Телеграф" писал, что ученых озадачило необычное поведение шимпанзе. Они воюют почти как люди.