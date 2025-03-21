Умер Канзи — легендарный шимпанзе, понимавший язык жестов и игравший в видеоигры

Животное умерло внезапно

Научно-исследовательский центр Ape Initiative в Де-Мойне (штат Айова, США) сообщил о смерти 44-летнего бонобо по имени Канзи, известного своими уникальными языковыми способностями.

Шипанзе Канзи родился в Национальном исследовательском центре приматов Эмори в Атланте. Еще детенышам он сопровождал свою приемную мать Матату на занятия по языку. В отличие от матери, которая не проявляла заинтересованности в обучении, Канзи быстро освоил лексигры – символы, обозначающие слова. О смерти животного пишет Livescience.

За время исследований приматологи научили Канге понимать более 300 лексиграмм. Уникальность бонобо заключалась в его способности сочетать символы для создания новых значений – навык, который раньше считали присущим только людям.

Когда Канзи было 8 лет, в сравнительном исследовании он даже превзошел 2-летнего ребенка в выполнении 660 устных инструкций на английском языке. Кроме того, бонобо выучил американский язык жестов просто просматривая видео с гориллой Коко.

Канзи общается

Канзи также умел производить каменные орудия, разводить огонь и готовить еду. В последние годы жизни он научился играть в видеоигры, в частности, Pac-Man и Minecraft.

Канзи разводит огонь

Канзи производит каменные орудия

Первый звонок Канге по телефону

18 марта работники центра нашли Канге без сознания. Известно, что он лечился от сердечной болезни, но точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Приматологи используют лексигры с 1970-х годов для изучения коммуникации у человекообразных обезьян. С помощью специальной клавиатуры приматы общаются с смотрителями, нажимая разные кнопки или указывая на изображение.

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