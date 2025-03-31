Ракета "Спектрум" впала за 30 секунд після зльоту: чому її політ назвали успішним (відео)

Гендиректор компанії прокоментував подію

Перший випробувальний запуск німецької ракети-носія Spectrum завершився її падінням у море через пів хвилини польоту. Попри це, баварський стартап Isar Aerospace вважає випробування вдалим.

За даними компанії Isar Aerospace, запуск відбувся 30 березня з норвезького космопорту Аннея о 13:30 за київським часом. Ракета пробула в повітрі близько 30 секунд, після чого впала у море. Норвезька медіакомпанія NRK повідомляє, що політ перервали самі оператори компанії.

Двоступенева ракета Spectrum висотою 28 метрів створена для виведення на орбіту малих і середніх супутників вагою до 700 кг на сонячно-синхронну орбіту та до 1000 кг на низьку навколоземну орбіту. Запуск мав відбутися ще 24 березня, але його відклали через погані погодні умови.

Запуск ракети

Це був не лише перший старт для мюнхенської компанії Isar Aerospace, а й перша спроба запуску ракети на орбіту з території Західної Європи. Подію транслювали наживо на YouTube-каналі компанії.

Політ ракети

Падіння ракети

Даніель Мецлер, генеральний директор і співзасновник стартапу, назвав запуск "великим успіхом". Він наголосив, що результати випробування цілком виправдали очікування команди розробників. Представники компанії також зазначили, що головною метою тестового польоту було зібрати якомога більше даних та досвіду, а не обов'язково вивести ракету на орбіту. За їхніми словами, жодній компанії раніше не вдавалося з першої спроби успішно вивести свою ракету на орбіту.

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