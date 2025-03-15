Українська ракета "Довгий Нептун": що відомо про її застосування та до яких міст Росії вона може дістати

Україна протестувала потужну ракету: бойовий дебют "Довгого Нептуна".

Українські військові успішно використали в бойових умовах нову вітчизняну ракету "Довгий Нептун". Це новітня розробка української оборонної промисловості показала відмінні результати, зокрема влучний удар по цілі на відстані 1000 кілометрів.

Про це в суботу, 15 березня, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Довгий Нептун пройшов усі необхідні випробування і довів свою ефективність у бою. Це ще одне досягнення нашої ракетної програми", – зазначив Зеленський.

У мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксоване бойове застосування "Довгого Нептуна". За непідтвердженими даними, ракета вразила об’єкт у Туапсе, Росія, де вже другу добу триває пожежа на нафтобазі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Глава держави подякував українським інженерам, виробникам та військовим, які працюють над посиленням обороноздатності країни. Він також анонсував нові пакети військової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема щодо постачання артилерії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США на тлі відновлення Україні військової допомоги готуються передавати Збройним силам нові далекобійні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB, призначені для систем реактивної артилерії M142 HIMARS. Постачання дуже актуальні на тлі повного вичерпання запасів ракет ATACMS у ЗСУ.