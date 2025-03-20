США можуть вдарити по Ірану: Трамп висунув жорсткий ультиматум

Вашингтон дав Тегерану лише два місяці для укладення нової ядерної угоди. Чи погодиться Іран і що буде, якщо він відмовиться?

Президент США Дональд Трамп направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї жорсткий лист, у якому висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців. У документі містяться не лише пропозиції щодо переговорів, а й попередження про можливі наслідки, якщо Тегеран відмовиться від них.

За даними видання Axios, у листі згадуються резолюція S.J.Res.106 і закон Public Law 107-40, які визнають Іран загрозою національній безпеці США через його ядерну програму. Ці документи також передбачають можливість застосування військової сили проти Тегерана у разі необхідності.

Джерела видання повідомляють, що Трамп встановив чіткий термін у 60 днів для досягнення нової угоди. Однак поки що невідомо, чи йдеться про відлік від моменту отримання листа, чи від початку переговорів між сторонами.

Адміністрація президента США також проінформувала про зміст цього листа ключових союзників, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Ці країни традиційно підтримують жорстку позицію Вашингтона щодо іранської ядерної програми та закликають до посилення санкцій і політичного тиску на Тегеран.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році, після чого відновили жорсткі санкції проти країни. Відтоді відносини між державами залишаються напруженими, а спроби відновити переговори не дали бажаного результату.

Поки що офіційна реакція Тегерана на лист Трампа відсутня. Проте експерти припускають, що Іран навряд чи піде на поступки, особливо враховуючи його рішучу позицію щодо збереження власної ядерної програми.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп наказав військовим про початок війни проти проіранських єменських повстанців. Це рішення було прийнято трохи більше як місяць після того, як Вашингтон визнав хуситів терористичною організацією.