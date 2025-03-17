США знову вдарили по Ємену, а також розвідували ядерні об'єкти Ірану

Ситуація загострюється

Поки військова операція проти хуситів в Ємені триває, американський розвідувальний безпілотник MQ-4C Triton протягом кількох годин здійснював обліт території поблизу Бушерської атомної електростанції в Ірані. БПЛА зафіксували неподалік від стратегічного ядерного об'єкта, розташованого на півдні країни.

Про це свідчать авіарадари. Це відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про початок військових дій проти єменських повстанців-хуситів, яких підтримує Іран.

Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х повідомило, що США знову завдали ударів по позиціях хуситів у Ємені. "Сили CENTCOM продовжують операції проти терористів-хуситів, яких підтримує Іран", — йдеться у дописі. За попередньою інформацією, США вдарили по місту Ходейда.

Бушерська атомна електростанція: де вона розташована і які функції виконує

Бушерська АЕС

Бушерська АЕС — перша атомна електростанція на території Ірану, розташована поблизу міста Бушер на узбережжі Перської затоки. Будівництво станції розпочалося ще в 1975 році за участі німецьких компаній, але після Ісламської революції 1979 року проєкт був заморожений.

Пізніше, у 1990-х роках, Росія підписала угоду про завершення будівництва станції. Перший енергоблок Бушерської АЕС було офіційно запущено у вересні 2011 року. Бушерська АЕС важлива для енергетичної системи Ірану.

Бушерська АЕС в Ірані - де вона розташована

MQ-4C Triton: що відомо про цей дрон

MQ-4C Triton

MQ-4C Triton — це високотехнологічний морський варіант безпілотника Global Hawk, спеціально розроблений для виконання завдань морської розвідки та спостереження. Дрон здатний розвивати максимальну швидкість до 575 км/год і може безперервно працювати в повітрі до 24 годин без дозаправки. Він оснащений потужними сенсорами для моніторингу великих морських територій та виявлення потенційних загроз. Вартість одного такого безпілотника становить близько 138 мільйонів доларів, а загальні витрати на програму розробки оцінюються у понад 13 мільярдів.

Раніше "Телеграф" також писав, що в США офіційно визнали єменських хуситів терористичною організацією.Трамп підписав указ.