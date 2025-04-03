Ядерные бомбардировщики США отмечены на расстоянии удара по Ирану и Йемену (карта)

B-2 у Ирана и Йемена: что задумали США?

Соединенные Штаты развернули не менее шести стратегических бомбардировщиков B-2 на военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Остров Диего-Гарсия находится в 3800 км от Ирана и 3400 от Йемена. Это стало частью демонстрации силы против Ирана и йеменских повстанцев-хуситов.

По данным ABC News, анализ спутниковых снимков Planet Labs PBC подтвердил присутствие самолетов, способных нести ядерное оружие на взлетно-посадочной полосе американской военно-морской базы.

Эксперты отмечают, что размещение B-2 на Диего-Гарсия выполняет сразу три стратегические задачи:

Усиливает военное присутствие США в регионе.

Обеспечивает оперативную задачу авиаударов по хуситам в Йемене.

Служит сигналом для Ирана по поводу серьезности намерений США.

остров Диего-Гарсия

Спутниковые изображения Planet Labs PBC, проанализированные ABC News, показывают не менее шести бомбардировщиков B-2 1 апреля на взлетно-посадочной полосе Naval Support Facility Diego Garcia, британской военно-морской базы, арендованной США на отдаленном острове в Индийском океане. Planet Labs PBC

На изображениях, сделанных 1 апреля, отчетливо видно по меньшей мере шесть B-2. Ранее, 25 марта, на базе их еще не было, однако 29 марта появились четыре бомбардировщика.

Пентагон объявил о дополнительном развертывании авианосной группы USS Carl Vinson, которая присоединилась к USS Harry S. Truman в регионе. Эксперты полагают, что развертывание B-2 демонстрирует наступательный потенциал США.

"Такое скопление бомбардировщиков беспрецедентно и свидетельствует о серьезных намерениях США", — отметил военный аналитик ABC News Стив Ганярд.

B-2 – это стратегический бомбардировщик-невидимка, способный нести ядерные боеприпасы и мощные бункерные бомбы. Он может атаковать укрепленные ядерные объекты, оставаясь незаметным для радаров.

"B-2 имеет уникальную возможность действовать над территорией Ирана с минимальным риском", – считает эксперт Дэрил Пресс.

Авианосец типа "Нимиц" USS Carl Vinson (CVN 70) проходит через Тихий океан, 13 октября 2018 года. ВМС США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что в ответ на любую агрессию США Иран нанесет "сильный и взаимный удар". Несмотря на это, иранское руководство выразило готовность к косвенным переговорам с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану жесткими мерами. В недавнем интервью NBC News он заявил: "Если они не пойдут на сделку – будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели".

Аналитики отмечают, что развертывание B-2 в регионе является не только сигналом, но и потенциальной подготовкой к удару.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США и Израиль могут нанести совместный удар по ядерным объектам Ирана — подготовка к масштабной военной операции уже продолжается. Один из представителей израильского правительства уже заявил, что это "должно быть сделано еще давно".