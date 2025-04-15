Росія хоче розмістити військові літаки поблизу Австралії. Там відповіли та згадали Україну

База розташована недалеко від важливих військових об’єктів США та Австралії

Росія хоче розмістити військові літаки на північному рубежі Австралії — в регіоні Папуа Нова Гвінея (Індонезія). Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе висловив занепокоєння та протест.

Як пише The Guardian, міністр оборони Австралії Річард Марлес обговорив наміри Москви зі своїм індонезійським колегою. Міністр оборони Індонезії Сафрі Сьямсоеддін заявив, що повідомлення, що Росія прагне розмістити військові літаки в його країні, "не відповідають дійсності".

"Ми, очевидно, не хочемо бачити російського впливу в нашому регіоні, дуже чітко. У нас є позиція, яка полягає в тому, що ми підтримуємо Україну, ми вважаємо [президента Росії] Володимира Путіна авторитарним лідером, який порушив міжнародне право, який атакує суверенітет української нації", — заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Що відомо про намір РФ розмістити військові літаки поблизу Австралії

Вона хоче розмістити літаки на авіабазі в Біаку, де базується 27-ма авіаційна ескадрилья ВПС Індонезії, яка експлуатує флот розвідувальних літаків CN235. Біак, що знаходиться в найсхіднішому регіоні Індонезії, Папуа, розташовано приблизно за 1400 км від Дарвіна (столиця і найбільше місто Північної Території Австралії).

Новинний сайт Janes повідомив, що Москва подала офіційний запит до Джакарти на дозвіл базування літаків російських повітряно-космічних сил (ВКС) на об'єкті в Біаку, зокрема й кілька літаків дальньої авіації. Зазначається, що Сьямсоеддін отримав запит після зустрічі в лютому з Сергієм Шойгу, секретарем Ради безпеки Росії та давнім союзником Путіна.

"На цьому етапі я хотів би зазначити, що Індонезія не відповіла на цей запит. Ми продовжуватимемо співпрацювати з Індонезією у спосіб, який відповідає дуже близькому другу та дуже тісній дружбі між нашими двома країнами", – сказав Марлес.

Як повідомляв "Телеграф", раніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна готова розглянути можливість відправки миротворців до України. Він уточнив, що це може відбутися в рамках міжнародної місії.