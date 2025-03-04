Ще одна країна готова відправити миротворців в Україну, але є важливе уточнення

В Австралії готові до розгляду пропозицій

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна готова розглянути можливість відправки миротворців до України. Він сказав, що це може відбутися в рамках міжнародної місії.

Про це він повідомляє Bloomberg. Політик зазначив, що така можливість наразі обговорюється.

"Ми підтримуємо народ України і стоїмо разом з президентом Зеленським. Наразі тривають обговорення щодо потенційної миротворчої місії, і з точки зору мого уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", – повідомив Албанізі.

Він наголосив, що внесок Австралії у боротьбі проти російської агресії полягає у захисті міжнародного права. Тому Канберра продовжить підтримувати Україну як дипломатично, так і практично.

24 лютого 2025 року Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій щодо Росії, які стосуються 70 осіб та 79 організацій. До санкцій також долучилась і Нова Зеландія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає відправку миротворців до України ненадійною гарантією безпеки. Натомість політик вважає, що Україна повинна зацікавити американців у економічній вигоді.