Россия хочет разместить военные самолеты у Австралии. Там ответили и упомянули Украину

База расположена недалеко от важных военных объектов США и Австралии

Россия хочет разместить военные самолеты на северном рубеже Австралии – в регионе Папуа Новая Гвинея (Индонезия). Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил обеспокоенность и протест.

Как пишет The Guardian, министр обороны Австралии Ричард Марлес обсудил намерения Москвы со своим индонезийским коллегой. Министр обороны Индонезии Сафри Сьямсоэдин заявил, что сообщения, что Россия стремится разместить военные самолеты в его стране, "не соответствуют действительности".

"Мы, очевидно, не хотим видеть российского влияние в нашем регионе, очень четко. У нас есть позиция, которая заключается в том, что мы поддерживаем Украину, мы считаем [президента России] Владимира Путина авторитарным лидером, что нарушил международное право и атакует суверенитет украинской нации", — заявил премьер-министр Австралии.

Что известно о намерении РФ разместить военные самолеты у Австралии

Она хочет разместить их на авиабазе в Биаке, где базируется 27 авиационная эскадрилья ВВС Индонезии, которая эксплуатирует флот разведывательных самолетов CN235. Биак, находящийся в самом восточном регионе Индонезии, Папуа, расположен примерно в 1400 км от Дарвина (столица и крупнейший город Северной Территории Австралии).

Новостной сайт Janes сообщил, что Москва подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на объекте в Биаке, в том числе несколько самолетов дальней авиации. Сьямсоэдин получил запрос после встречи в феврале с Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности России и давним союзником Путина.

"На этом этапе я хотел бы отметить, что Индонезия не ответила на этот запрос. Мы будем продолжать сотрудничать с Индонезией способом, отвечающим очень близкому другу и очень тесной дружбе между нашими двумя странами", — сказал Марлес.

Как сообщал "Телеграф", ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину. Он уточнил, что это может произойти в рамках международной миссии.