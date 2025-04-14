Гроші забирали росіяни, а спілкувалися мовою жестів: китайські полонені розповіли про службу у ВС РФ

За словами китайців, більшість росіян трималися від них осторонь

На Донеччині ЗСУ взяли в полон двох китайців, які воювали з боку Росії в російсько-українській війні. Вони розповіли, чому вирішили вступити в окупаційне військо та як їм служилося в російській армії.

Зокрема, вони не користувалися "заробленими" на війні грошима. Про це полонені розповіли на брифінгу в "Укрінформ".

За їхніми словами, усі документи були російською мовою, а спілкувалися з росіянами вони переважно мовою жестів. Також один з китайських найманців розповів, що вони точно не знали, скільки грошей вони мали отримувати.

"Я отримав карту, на яку отримав 200 тисяч рублів, але фактично цією картою я не міг користуватися, тому був змушений звертатися за допомогою до свого товариша. Фактично ці гроші разом з телефоном, на якому було встановлено застосунок, періодично забирали росіяни та витрачали під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої і таке інше. Фактично цими грошима ми не користувалися", – додав інший полонений.

Крім того, вони зазначили, що їхнім безпосереднім командиром був росіянин та наголосили, що більшість росіян та іноземців з інших країн трималися осторонь та дуже рідко виявляли дружність.

Полонені також пояснили, чому вирішили вступити до лав ЗС РФ. Річ у тім, що в Китаї військова справа додає статусу, та далеко не всі можуть потрапити в китайську армію.

Крім того, китайців спокушають відео, які російські військові заливають у ТікТок. Проте зараз найманці шкодують про своє рішення та зазначають, що все, що кажуть росіяни – неправда.

Також полонений китаєць розповів, що ледве не загинув від хімічної зброї росіян, яку вони застосували в момент, коли його захоплювали у полон українські військові.

За його словами, після цього у бліндажі не було чим дихати. Також він поскаржився, що почав втрачати свідомість і що через цю атаку досі погано бачить.

Раніше ми писали, що громадяни Китаю, які перебувають на лінії фронту та воюють проти України, є звичайними найманцями. Однак Пекін відправляв своїх офіцерів до Росії, щоб дізнатися про досвід ведення сучасної війни.