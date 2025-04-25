"Не дуже довіряв лікарям". Якими були останні години життя Папи Франциска

"Був у комі", - лікар про останні хвилини Папи Франциска

Папа Франциск помер вдома після інсульту, за словами лікаря. Його навмисне не госпіталізовували. Стали відомі подробиці останніх годин життя Папи Римського.

За словами лікаря Папи, понтифік пішов з життя вранці в понеділок, 21 квітня, у своїй резиденції у Ватикані. Він не страждав перед смертю, пише Washington Post.

Лікар Серджіо Альф'єрі повідомив італійським ЗМІ, що медики вирішили не везти Папу до лікарні, зважаючи на тяжкість його стану. Доктор Альф'єрі, хірург однієї з римських лікарень, координував лікування Папи раніше і прибув до нього в резиденцію "Каса Санта Марта" рано вранці в понеділок. Йому зателефонував помічник Папи Массіміліано Страппетті і про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Коли лікар увійшов до спальні, Папа був з розплющеними очима і нормально дихав, але не реагував. "Я намагався покликати його, але він не відповів мені", – розповів Альф'єрі. Понтифік не реагував навіть на больові подразники.

"У той момент я зрозумів, що вже нічого не можна було зробити. Він був у комі", – пояснив лікар. За його словами, транспортувати Папу до лікарні не було сенсу, адже "це був один з тих інсультів, які за годину забирають вас".

Лікар також зазначив, що Папа Франциск мав чіткі розпорядження на випадок тяжкого стану: понтифік просив "уникати надмірного лікування". Він хотів померти вдома. "Якби він втратив свідомість, ми повинні були б слідувати вказівкам його особистого помічника з охорони здоров'я Массіміліано Страппетті, який був Святішому Отцеві як син", — цитує Альф'єрі одне з видань.

Доктор Альф'єрі розповів, що бачився з Папою в суботу, і тоді понтифік почувався добре, казав, що "знову почав працювати". Вони домовилися зустрітися в понеділок.

Незважаючи на рекомендації лікарів уникати роботи після виписки з лікарні для реабілітації, Папа продовжував активність. Він взяв участь у святкуванні Великодньої неділі і благословив великий натовп вірян. Проте йому не вистачило сил повністю виконати традицію Великого четверга — омивання ніг ув’язненим. За словами лікаря, понтифік дуже через це жалкував.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки насправді заробляють Папа Римський і кардинали Ватикану