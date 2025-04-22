Папа Франциск залишив довірену особу. Хто керує Ватиканом до обрання нового понтифіка

Поки що Ватиканом керуватиме камерленг

Після смерті Папи Римського Франциска його функції тимчасово виконує американський кардинал Кевін Фаррелл. Він обіймає посаду камерленга, що передбачає управління Святим Престолом у період між понтифікатами.

Цю інформацію підтверджують офіційні джерела Ватикану. Кардинал Фаррелл був призначений на цю посаду ще у 2019 році. Папа Франциск обрав його під час повернення зі Світового дня молоді, дотримуючись багатовікової ватиканської традиції, пише Independent.

Які функції у камерленга

Камерленго, або камергер, має ключові обов'язки в період sede vacante (вакантного престолу). Він офіційно засвідчує смерть Папи, запечатує папські апартаменти та розламує папський рибальський перстень — символічний акт, що підтверджує вакантність посади. Крім того, камерленго керує процесією, яка супроводжує труну до базиліки Святого Петра, та організовує поховання.

Фінансові обов'язки камерленго не менш важливі за церемоніальні. Кардинал Фаррелл отримує письмові звіти від усіх відомств Ватикану про їхні активи, копії поточного та прогнозованого бюджету Святого Престолу та іншу фінансову інформацію, яка може бути корисною для кардиналів та майбутнього Папи.

Хто такий Кевін Фаррелл

Кевін Фаррел народився 2 вересня 1947 року у Дубліні. Він очолює найвищі комітети Ватикану з фінансів, інвестицій і конфіденційних питань, а також його верховний суд.

У 1966 році він вступив до релігійного ордену Легіонерів Христа і був висвячений на священика у 1978 році. Через шість років Фаррелл залишив орден і став єпархіальним священиком у Вашингтонській архієпархії.

Фаррелл з 2001 року служив єпископом-помічником Вашингтона, а в 2007 році став єпископом Далласа. У 2016 році Папа Франциск особисто зателефонував йому, запропонувавши очолити оновлений офіс мирян Святого Престолу.

Раніше також повідомлялось, що новий Папа може стати адвокатом №1 для України у світі. Поки у Ватикані вирішують, хто стане новим понтифіком, Україна має готуватися.