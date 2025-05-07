На конклаві може бути сюрприз. Священник оцінив шанси українця стати новим Папою

У цьогорічному конклаві беруть участь 133 кардинали-виборці

Вибори нового Папи Римського розпочнуться у Ватикані вже у середу, 7 травня. Участь у конклаві з вибору нового понтифіка братиме й українець — 44-річний Микола Бичок, який торік у грудні став наймолодшим кардиналом католицької церкви. Теоретично він може бути обраний новим Папою, проте це дуже малоймовірно.

Про це розповів римо-католицький священник, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов у бліцінтерв'ю "РБК-Україна". Він нагадав, що українці не вперше беруть участь у конклавах. Кардинал Бичок в теорії може стати новим понтифіком, проте шансів на це дуже небагато.

Чи може новим Папою стати українець

"В Україні багато писали, що він (Микола Бичок, — ред.) може бути обраний Папою. В теорії це можливо. На практиці ймовірно, що ні. Хоча є багато таких "людських" прогнозів, але зовсім інша справа, що насправді сам Бог, сам Дух Святий покаже цим кардиналам. Тому все можливо, згідно з канонічним правом Церкви", — зазначив священник.

За словами отця Олексія, кардинал Бичок має мало шансів бути обраним Папою насамперед через свій вік. До того ж він не так давно став кардиналом.

"Зазвичай Церква не вибирає Папою молодого, а кардинал Бичок – молодий. Тому що, наприклад, коли обирали папу Франциска, які проблеми були? Проблема екології, соціальної нерівності, взаємовідносин між багатими і бідними країнами. Це був 2013 рік", — нагадав він.

Зараз перед світом стоять інші проблеми — йде війна. Папа має бути готовим відповідати на проблеми, які має світ, які він розуміє, з якими він знає, як впоратися.

"Якщо натомість Папа буде людиною дуже молодою, то є всі шанси, що він просто залишиться десь там в своєму часі, а світ зміниться, і це буде проблема. У випадку Миколи Бичка, він тільки рік як кардинал, тому ще достатньо невідомий для Церкви. Це є такі "людські" аргументи, але є також Божі аргументи, тому все можливо. Тому на цьому конклаві може бути сюрприз", — резюмував отець Олексій.

Український кардинал Микола Бичок — що про нього відомо

Народився у 1980 році в Тернополі. Служив у храмах України, Росії та США. З 2021 року очолює українську греко-католицьку єпархію в австралійському Мельбурні.

Микола Бичок

У грудні 2024 року Папа Франциск призначив його кардиналом. Під час церемонії Бичок отримав особливий головний убір – клобук-куколь, який носили в часи Берестейської унії.

Як відбувається конклав

Для обрання Папи Римського потрібно щонайменше 2/3 голосів. У конклаві 7 травня братимуть участь 133 кардинали-виборці. Кандидатура нового понтифіка має набрати 89 голосів.

Сікстинська капела, де обирають нового Папу

Голосування відбувається щодня, два рази вранці і два рази після обіду. Якщо кардинали-виборці не можуть дійти згоди щодо особи майбутнього Папи три дні, голосування призупиняється максимум на один день. Ця пауза необхідна для молитви та обговорень.

Кардинали перебувають у замкненому просторі, жодні повідомлення не потрапляють як всередину конклаву, так і з нього. Про результати голосування свідчить лише дим із димаря над Сикстинською капелою. Білий дим означає, що обрано нового Папу, чорний — що потрібне ще одне голосування.

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