Конклав 2025: як і хто обиратиме нового Папу Римського

Кардинали з 15 нових країн візьмуть участь у Конклаві

У Сикстинській капелі 7 травня поточного року збереться Конклав і це стане головною подією наступного тижня, яка приверне увагу мільйонів вірян, політиків та світових лідерів. Кардинали-електори з 71 країни обиратимуть нового Папу Римського, і це стане третім Конклавом у 21 столітті.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише посол України у Ватикані Андрій Юраш. За його словами, загальна кількість членів Колегії кардиналів становила 252 особи. З них 135 кардиналів-електів (кардиналів-виборців), які мають право брати участь у конклаві, та 117 кардиналів, які через свій вік втратили право участі у конклаві.

За офіційною статистикою Святого Престолу, серед 135 кардиналів-електів є:

53 кардинали, які представляють Європу;

37 – Америку (16 – Північну Америку, 4 – Центральну Америку, 17 – Південну Америку);

23 – Азію;

18 – Африку;

4 – Австралію та Океанію.

"Наймолодшому з кардиналів, які братимуть участь у Конклаві, є 45 років (українець – Кард. Микола Бичок), а найстрашнішому – 79 (іспанець – Кард. Карлос Озоло Сієрра). Всього 10 кардиналів-виборців, яким цього року виповниться (але вже після завершення Конраша)".

Він додав, що загалом кардинали-виборці представлятимуть 71 країну всіх п’яти континентів.

18 країн Європи;

17 країн Азії;

17 країн Африки;

15 країн Америки;

4 країн Океанії.

При цьому вперше за всю історію в Конклаві братимуть участь кардинали-автохтони 15 країн. Це, за словами Юраша, відображає позицію та політику Папи Франциска зробити географію представленості кардиналів максимально широкою і менш європоцентричною) – Гаїті, Кабо-Верде, М’янма, Центральноафриканська Республіка, Папуа Нова Гвінея, Малайзія, Малайзія Тонга, Сінгапур, Параг.

За своїм походженням кардинали-виборці представляють континенти та країни таким чином:

1. 59 походять із Європи:

19 – репрезентанти Італії;

по 6 – Франції та Іспанії;

по 4 – Португалії та Польщі;

по 3 – Німеччині та Великій Британії;

по 2 – Бельгії та Швейцарії;

по 1 – 9 країн: України, Литви, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Сербії та Угорщини.

2. 20 походять з Азії;

4 представляють Індію;

3 – Філіппіни;

2 – Японію;

по 1 — 11 країн: Китай, Південна Корея, Індонезія, Тайланд, Бірма, Ірак, Малайзія, Пакистан, Сінгапур, Шрі-Ланка, Східний Тимор.

3. 17 походять із Південної Америки:

7 представляють Бразилію;

4 – Аргентину;

по 1 — 6 країн: Чилі, Колумбію, Перу, Еквадор, Парагвай, Уругвай.

4. 16 кардиналів походять із Північної Америки:

10 представляють США;

4 – Канаду;

2 – Мексику.

5. 16 кардиналів походять з Африки:

2 представляють Кот-д’Івуар;

по 1 — 14 країн: Нігерію, Південноафриканську Республіку, Танзанію, Буркіна Фасо, Кабо-Верде, Гану, Ефіопію, Гвінею, Кенію, Мадагаскар, Центральноафриканську Республіку, Дем. Респ. Конго, Руанда та Південний Судан.

6. 4 кардинали з Центральної Америки:

по 1 із 4 країн: Куби, Нікарагуа, Гаїті та Гватемали.

7. 3 кардинали походять з країн Океанії:

по 1 з 3 країн: Нова Зеландія, Папуа Нової Гвінеї, Тонга.

Найбільшу кількість кардиналів-виборців поставлено саме Папою Франциском — 108 із 135. Папа Бенедикт XVI висвятив 22-х, а Іван Павло II — 5-х, але серед них називають можливих претендентів на папський престол.

Серед кардиналів-електів є 33 особи, що належать до 17 чернечих орденів (конгрегацій). Зокрема:

5 до Ордену Салезіанців;

4 – Братів Менших (францисканів);

4 – Єзуїти;

3 – Францисканців Конвентуальних;

2 – Доменіканців;

2 – Лазаристів;

2 – Редемптористи (серед них і українець Кард. Микола Бичок);

2 — Вербіти;

За 1 кардиналом-електом будуть представлені 9 орденів – Августинці, Капуцини, Кармеліти, Цистеріанці, Світського Інституту Пія Х, Інституту Місіонерів Консолатів, Місіонерів Святого Серця Христового, Скалабриніанців та Спіритуалістів.

Через стан здоров’я в конклаві не зможуть взяти участь 2 кардинали (іспанець Антоніо Канісарес Лловера Antonio Canizares Llovera та кенійський кардинал Джон Ньюe John Njue), що означатиме, що кількість учасників Конклаву становитиме 133 особи. Тобто для обрання нового Папи знадобиться мінімальна кількість голосів – 89.

Нагадаємо, Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Його похорон відбувся в суботу, 26 квітня, і зібрав понад 400 тисяч віруючих. Тіло понтифіка поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

Раніше "Телеграф" писав, що Папа Франциск залишив довірену особу. Поки що Ватиканом керуватиме камерленг.